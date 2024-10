Giorgio Armani inaugura il nuovo palazzo a New York: un appartamento costa oltre 20 milioni di euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ph. German Larkin

A distanza di 11 anni dall'ultima volta, Giorgio Armani è tornato a sfilare a New York. La sfilata Primavera/Estate 2025 si inserisce, in realtà, nel quadro di un evento più ampio, una vera e propria festa. Lo stilista, infatti, ha inaugurato Madison Avenue il building di 12 piani che ospita le boutique Giorgio Armani e Armani/Casa, un Armani/Ristorante affidato allo chef Antonio D'Angelo e le lussuose dimore Giorgio Armani Residences. L'ambizioso e costoso progetto immobiliare nell'Upper East Side, il quartiere più ricco d'America, ha ufficialmente aperto le porte al pubblico.

Che cos'è il complesso commerciale e residenziale Armani/Madison

Il complesso commerciale e residenziale si trova su Madison Avenue, in un nuovissimo edificio riprogettato con Sl Green Realty Corp. e lo studio di architettura Cookfox. Al piano terra trovano posto le collezioni di abbigliamento e accessori femminili, la linea Armani Beauty, le fragranze. Il primo piano è dedicato alla presentazione di gioielli e capi soiree, alle collezioni maschili con annessi accessori. Otto sono le vetrine delle boutiques che affacciano su Madison Avenue. Al terzo piano, invece, c'è lo spazio destinato ad Armani/Casa, dunque la parte dedicata all'arredamento. Più in alto sorgono le lussuose Giorgio Armani Residences.

Photo by Danilo Scarpati for Beehive Studio

Quanti sono e quanto costano gli appartamenti Armani Residences

Il complesso, come si legge sul sito dell'agenzia immobiliare di lusso Highline Residential, ospita 1o appartamenti disposti su 12 piani, tutti costruiti nel 2023 e arredati con interni meticolosamente progettati in modo da riflettere l'eleganza e la grazia da sempre collegati al brand. Misurano, in media, 500 metri quadrati di superficie ciascuno. Ancora prima dell'inaugurazione erano stati già quasi tutti assegnati, venduti a circa 35.000 dollari al metro quadro. Impossibile anche accedere all'attico: quello lo stilista lo ha tenuto per sé.

Photo by Danilo Scarpati for Beehive Studio

"760 Madison Avenue è la definizione stessa di raffinatezza discreta ma incommensurabile: un nuovo paradigma per una vita raffinata, guidata dall'eleganza senza tempo di Giorgio Armani": così vengono descritte le residenze sul sito ufficiale del complesso. Attualmente non ci sono annunci di affitto attivi sul sito dell'agenzia immobiliare di lusso Highline Residential, mentre compaiono otto annunci di vendita.

Per acquistare un appartamento in 760 Madison Avenue, nel condominio The Giorgio Armani Residences, occorrono almeno 21.500.000 dollari (20 milioni di euro). Ma la cifra può vertiginosamente salire fino a superare i 30 mila dollari. È il caso dell'unità abitativa PH11 che, coi suoi 390 mq, figura con un prezzo di 32.500.000 dollari (quasi 30 mila euro).

