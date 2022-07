Giorgia Palmas si gode l’estate in Sardegna: la vacanza di famiglia è coi micro bikini Giorgia Palmas, come ogni estate, è tornata in Sardegna. Sta trascorrendo le vacanze col marito e le figlie: i suoi look balneari sono trendy e alla moda.

I look balneari di Giorgia Palmas sono uno più trendy e alla moda dell'altro. L'ex velina si sta godendo una delle estati più speciali della sua vita, la prima post matrimonio con l'amore della sua vita, Filippo Magnini. I due in verità erano convolati a nozze un anno fa, con rito civile. Da allora la coppia aveva sempre espresso il desiderio di unirsi in matrimonio anche con rito religioso e hanno coronato il loro sogno a maggio scorso. In questo modo hanno dato ufficialmente avvio a un capitolo nuovo di vita familiare, a quattro: con Mia (nata nel 2020) e con Sofia (nata nel 2008 dalla precedente relazione di lei con Davide Bombardini). Ora i quattro sono in vacanza tutti insieme in Sardegna.

Giorgia Palmas è tornata in Sardegna, nei suoi posti del cuore. D'estate le piace frequentare le spiagge che l'hanno vista crescere e difatti con Filippo Magnini gli anni scorsi ha già trascorso le vacanze tra Castiadas e Costa Rei: sono tra le più belle dell'isola, nella zona sud-est, quella da cui proviene la cagliaritana. Anche quest'anno sono tornati in quei luoghi da sogno, da marito e moglie: con loro anche le figlie Mia e Sofia.

La "cartolina di inizio estate" condivisa dall'ex velina su Instagram la ritrae proprio assieme al resto della famiglia. Indossa un bikini nero di Le Naty: i due pezzi sono caratterizzati da perle applicate sia sul reggiseno a triangolo che sullo slip smerlato con laccetti regolabili sui fianchi. Sul sito ufficiale costa 160 euro. I bikini micro sono sicuramente i preferiti della 40enne.

Ne ha sfoggiato un altro al lido Tamatete decisamente trendy, al passo con le tendenze del momento. È un modello celeste a effetto metallico, stringato: i lacci si possono intrecciare sul davanti e regolare a proprio piacimento per creare effetti diversi sulla schiena e sul decolleté. Fa parte della nuova collezione Aquaviva. Il pezzo forte dei due look balneari sono i coloratissimi occhiali da sole POi BO.

Il modello, con montatura blu e lenti semi specchiate. Costano 179 euro, sul sito ufficiale del marchio. L'ex velina è amatissima per i suoi look acqua e sapone: sa essere trendy senza esagerare, con semplicità, rimanendo sempre se stessa. E l'aria di casa, assieme alla famiglia, la rende ancora più serena e più bella.