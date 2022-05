Gioielli per l’estate 2022: gli orecchini “laccati” sono la tendenza di cui non potremo fare a meno L’estate è alle porte e anche i gioielli hanno bisogno di un cambio di stagione: il must have del momento sono gli orecchini colorati in tinte pop, perfetti per far risaltare l’abbronzatura!

A cura di Beatrice Manca

orecchini Bea Bongiasca, foto di Tomaso Lisca via Instagram

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sole picchia e le giornate si allungano: l'estate è finalmente alle porte! È arrivato il momento di tirar fuori dall'armadio abiti freschi e colorati, sandali e bikini. Attenzione però: anche il cofanetto dei gioielli ha bisogno del cambio di stagione. Anche collane, bracciali e bijoux seguono le tendenze e i colori delle stagioni, di pari passo ai nostri look. Via i pezzi troppo pesanti o con pietre troppo scure: è il momento di catenine gold, perfette per far risaltare l'abbronzatura, e di accessori colorati. Il must have della stagione? Gli orecchini "smaltati", in resina colorata, sono già la mania estiva!

Gli orecchini in resina per la Primavera/Estate 2022

In passerella, sui social, nell'armadio delle star: gli orecchini colorati sono senza dubbio la mania dell'estate 2022. I più famosi sono gli earring Rubberized di Sunnei, gli orecchini tondi che sembrano "immersi" nella vernice colorata. Ironici e spiritosi, sono ormai un pezzo iconico del brand, che li propone ogni anno in nuove versioni.

Orecchini Sunnei

Il modello più chic? Gli orecchini in resina corallo firmati Emilio Pucci, con tanto di piccolo delfino incorporato: basta indossarli per sentirsi già su una spiaggia del Mediterraneo. Per non parlare poi dei coloratissimi gioielli Bea Bongiasca: gli orecchini pop, a forma di fiore o spirale, hanno conquistato le star. Se al cerchio preferite i pendenti, il modello giusto è quello con la "V" di Valentina Ferragni Studio.

Valentina Ferragni Studio

Come indossare i gioielli colorati d'estate

Tondi, pendenti o a forma di fiore non importa: i gioielli perfetti per l'estate sono ironici e ci riportano all'infanzia. L'importante è sceglierli in una tinta vitaminica, dal giallo lime all'azzurro, passando per il verde acido e il rosa: insomma, tutti i colori energetici di tendenza per la stagione. I gioielli pop sono perfetti per far risaltare l'abbronzatura e si abbinano a ogni outfit estivo, dalla t-shirt più basic al minidress floreale. L'abbinamento furbo? Capelli raccolti in una coda (o uno chignon) anticaldo, occhiali da sole e orecchini colorati: il look perfetto dalla spiaggia fino all'aperitivo!