Ginevra Mavilla, chi è la figlioccia di Gianluca Vacchi che spopola sui social Ginevra Mavilla ha 19 anni ed è la figlia influencer di Mara Poletti e Marco Mavilla. A renderla nota, però, è la sua amicizia con Gianluca Vacchi, un caro amico ed ex collega della mamma che in più di un’occasione l’ha definita la sua “figlioccia”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla ragazza che spopola sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Ginevra Mavilla ed è la ragazza di 19 anni diventata famosa come la "figlioccia" di Gianluca Vacchi. I suoi genitori sono Mara Poletti e Marco Mavilla ed è proprio grazie alla mamma che ha conosciuto l'imprenditore (in passato i due sono stati soci). È stato Vacchi a rendere pubblico il rapporto con la giovane, tanto da averla presentata ufficialmente sui social quando aveva appena 5 anni. Non di rado, inoltre, condivide foto con tanto di didascalia "Miss my lovely Ginny". Sebbene nella vita sia ormai un'influencer di successo, continua a inseguire la sua più grande passione, quella per la danza, e si allena regolarmente presso la scuola del Teatro Calcano. Con ogni probabilità apparirà in Mucho Mas, il docu-film dedicato all'imprenditore di cui ha seguito la prima qualche giorno fa.

Chi è Ginevra Mavilla: gli studi e la passione per la moda

Ginevra Mavilla è una ragazza di 19 anni, ha i capelli lunghi, biondi e lisci, il corpo scolpito, posa come una vera e propria modella e ha un'innata passione per la moda. Segue infatti le tendenze più in voga del momento, dal maglione della collezione Rainbow Week di Alberta Ferretti alle t-shirt con i nomi dei gruppi rock leggendari, fino ad arrivare ai body di Barbie color rosa metallico, dando prova di avere tutte le carte in regola per diventare una it-girl. Come fa a tenersi tanto in forma? Pratica danza da quando aveva solo 2 anni, a 5 anni è entrata nella scuola del Teatro Calcano che ancora oggi frequenta e, a giudicare dalle foto in cui fa ruote e spaccate avvolta in un tutù azzurro, ha un incredibile talento. Come se non bastasse, sembra essere particolarmente portata anche per lo studio, frequenta infatti la St. Louis School, una scuola inglese di altissimo livello a Milano, dove avrebbe raggiunto ottimi risultati. Insomma, Ginevra non è solo la "figlioccia di Vacchi", è una ragazzina brillante che di sicuro troverà il modo per trasformare tutti i suoi sogni in realtà (basti pensare al fatto che sul suo profilo Instagram conta quasi 600mila followers).

Ginevra Mavilla da giovanissima con Gianluca Vacchi

Chi sono i genitori di Ginevra Mavilla

Chi sono i genitori di Ginevra Mavilla? Si chiamano Mara Poletti e Marco Mavilla e sono due noti imprenditori italiani che hanno fondato e gestiscono il brand di orologi Toywatch. La mamma era ex socia in affari di Gianluca Vacchi ed è stata proprio lei a far incontrare l'influencer e la figlia. I due si sono conosciuti quando Ginevra aveva appena 5 anni e da allora Vacchi l'ha sempre definita la sua figlioccia, anche sui social. Negli ultimi tempi non appaiono più spesso fianco a fianco su Instagram ma, nonostante ciò, il loro rapporto continua a essere profondo, tanto che la giovane non ci ha pensato su due volte a prendere parte alla prima di Mucho Mas.

Leggi anche Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, il primo Natale da genitori è in coordinato con i look a tema

Ginevra Mavilla con il papà Marco

Gianluca Vacchi e Ginevra Mavilla: "Per me è una figlia"

Siamo sempre stati abituati a vedere Gianluca Vacchi in barca, a feste da urlo, in barca a ballare e scatenarsi in compagnia di splendide e giovani modelle ma negli ultimi tempi l'imprenditore ha deciso di mostrare il suo lato più paterno e protettivo. Posta sempre più spesso foto in compagnia della 19enne Ginevra Mavilla, presentata stesso da lui sui social con delle parole dolcissime.

Ginevra Mavilla mentre danza

“Per me è come una figlia, è difficile spiegare quanto le voglio bene. Posso solo dire che è stata, è e sarà sempre parte della mia vita. Seguitela", ha spiegato Vacchi. I due si sono incontrati grazie alla mamma di lei (ex collega dell'imprenditore) e da allora non hai mai più smesso di essere super affiatati nonostante la differenza di età. Insomma, a legarli ci sarebbe un rapporto profondissimo e di certo continuerà a essere tale dopo il successo di Mucho Mas.