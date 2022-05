Gianluca Vacchi, il significato del nuovo tatuaggio “Mucho Mas” Gianluca Vacchi ha un nuovo tatuaggio (ne ha circa un centinaio su tutto il corpo). Ha aggiunto una scritta: un riferimento a un momento importante.

A cura di Giusy Dente

Presto i fan e i follower di Gianluca Vacchi potranno conoscere tutti i segreti del loro beniamino. L’imprenditore è un idolo dei social, dove da anni spopolano i suoi balletti, realizzati anche in coppia con la sua compagna. Il 54enne dopo una lunga relazione con Giorgia Gabriele, è attualmente impegnato con la modella 27enne Sharon Fonseca. I due stanno insieme da circa quattro anni e hanno una figlia, Blu Jerusalema, nata nel 2020. Ovviamente anche alle due donne della sua vita è dedicato molto spazio nel documentario Mucho Mas interamente dedicato alla vita di Gianluca Vacchi, di prossima uscita su Prime Video.

Mucho Mas, il documentario su Gianluca Vacchi

Mucho Mas racconta senza filtri e a 360 gradi Gianluca Vacchi, nel suo ruolo di imprenditore, di influencer, di dj di fama mondiale. Ma anche nelle sue vesti di uomo, compagno e padre. Il 54enne è considerato il re dei social: vanta oltre 22,2 milioni di follower su Instagram e poco meno su TikTok. Il pubblico lo conosce molto in qualità di "personaggio": ha conquistato tutti con gli stacchetti latino americani, è famoso per il suo stile di vita lussuoso. Ma chi è l'uomo che si cela dietro il personaggio? In Mucho Mas si mette a nudo raccontando della sua infanzia, del rapporto con la madre a cui è affezionatissimo, dell'amore che lo lega alla compagna Sharon Fonseca, madre di sua figglia. Blu Jerusalema è il dono più grande della sua vita.

Il nuovo tattoo di Gianluca Vacchi

Mucho Mas è la scritta che Gianluca Vacchi ha aggiunto alla sua nutrita collezione di tatuaggi. L'inchiostro sul corpo è una vera e propria narrazione personale, per l'imprenditore. Tutti i suoi tatuaggi sono rappresentativi di un momento, sono dedicati a persone, sono riferimenti a fasi della sua vita. Ne ha oltre un centinaio distribuiti su spalle, gambe, mani, gambe, piedi, braccia, petto.

Leggi anche Il nuovo tatuaggio di Gianluca Vacchi

Sul fianco destro ne ha aggiunto un altro. Mucho mas Significa "molto di più" e ovviamente non è affatto una frase casuale. È proprio il titolo del documentario che lo vede protagonista assoluto e che uscirà su Prime Video il 25 maggio in più di 240 Paesi del mondo. Non poteva mancare questo momento importante impresso sulla sua pelle.