Dove vive Gianluca Vacchi: le case di lusso tra Bologna, Sardegna e Miami Il celebre imprenditore e influencer Gianluca Vacchi apre le porte delle sue case di lusso in giro per il mondo. Da Bologna a Miami, vediamo i dettagli esclusivi delle sue abitazioni.

A cura di Clara Salzano

Gianluca Vacchi in una delle sue case lussuose

Gianluca Vacchi è uno degli imprenditori e influencer più conosciuti e seguiti in Italia diventato famoso per i suoi balletti e video ironici sui social, spesso realizzati insieme anche alla compagna Sharon Fonseca. Nei numerosi post condivisi con gli oltre 22 milioni di followers, Gianluca Vacchi ama mostrare la vita da sogno che conduce in giro per il mondo tra ville da sogno, super yacht e vacanze esclusive. Erede della società IMA S.P.A., fondata dal padre e leader mondiale nel settore plastico, il noto imprenditore non nasconde lo sfarzo in cui è abituato a vivere tanto da postare diversi video in cui svela i dettagli delle sue case di lusso. Scopriamo dove abita e come sono fatte le sue dimore.

L'Eremita a Bologna

Gianluca Vacchi è originario di Bologna. È qui che che il noto imprenditore, deejay ed influencer possiede una villa enorme con piscina e circondata da ampi giardini. La casa sui colli bolognesi è presentata dallo stesso Vacchi come L'Eremita ed è una vera e propria reggia.

Gianluca Vacchi balla davanti alla sua villa di Bologna

L'Eremita è una grande villa con piscina che si sviluppa su una superficie molto ampia caratterizzata da molti ambienti tra cui una stanza dedicata alla collezione di animali imbalsamati di Gianluca Vacchi che mostra in un suo video su Instagram.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca nella villa di Bologna con camino

All'interno della casa si trova anche una palestra, una zona benessere, una sala da pranzo con un grande camino, molte opere d'arte tra cui la statua di Batman e un biliardo, che si replica in tutte le case dell'imprenditore italiano.

L'attico a Miami

Non solo Bologna tra le destinazioni preferite di Gianluca Vacchi in cui vivere ma anche Miami. Nella città della Florida il noto imprenditore ama trascorrere gli inverni, sempre alla ricerca del caldo e del divertimento.

Il terrazzo panoramico nell’attico di Miami

A Miami Gianluca Vacchi possiede un attico con panorama mozzafiato sulla città. È lo stesso influencer a svelare gli interni dell'abitazione panoramica in cui si riesce a muovere anche in monopattino tale è l'ampiezza degli spazi.

Gianluca Vacchi sul divano dell’attico a Miami

Arredi bianchi, opere d'arte ovunque, palestra in casa e non può mai mancare il biliardo nell'abitazione di lusso di Gianluca Vacchi dove spesso si esibisce fuori al terrazzo con un panorama unico sullo skyline di Miami.

La villa in Costa Smeralda

Quando non è a Bologna, a Miami o in vacanza sullo yacht, Gianluca Vacchi ama trascorrere il suo tempo in Sardegna dove possiede una villa in Costa Smeralda.

Villa con piscina e giardino per Gianluca Vacchi in Sardegna

La villa in Sardegna è caratterizzata da due livelli e una grande piscina. La casa gode inoltre di un panorama suggestivo sul mare della Costa Smeralda e la natura incontaminata della costa sarda.