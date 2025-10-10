Gigi Hadid prova le ali per il Victoria’s Secret Show: “Non è solo lingerie sexy come la gente pensa”

Victoria’s Secret Show sta per tornare: la sfilata è in programma il 15 ottobre 2025. Ci sarà anche Gigi Hadid, emozionata per il ritorno sulla passerella del suo brand del cuore.

Gigi Hadid, Victoria’s Secret Show 2024

Il Victoria's Secret Show sta per tornare. La sfilata del noto brand di lingerie è stata per anni un appuntamento fisso, poi c'è stata una lunga pausa interrotta nel 2024, quando l'evento ha fatto la sua ricomparsa, tra entusiasmo da un lato e critiche dall'altro. Lo show è stato riconfermato anche per il 2025: i famosi Angeli di Victoria's Secret torneranno a sfilare in passerella indossando la sexy lingerie del marchio e le iconiche ali. Nel cast del 15 ottobre 2025 ci sarà anche Gigi Hadid, che ha condiviso su Instagram un momento di backstage: quando durante il fitting ha visto per la prima volta le ali che indosserà tra qualche giorno.

Gigi Hadid sfila ancora per Victoria's Secret

Dopo una pausa lunga 6 anni, Victoria's Secret l'anno scorso ha organizzato nuovamente il suo iconico show portando in passerella tutte le modelle che hanno fatto la storia del brand: Adriana Lima, Vittoria Ceretti, Kate Moss, Alessandra Ambrosio, le sorelle Bella e Gigi Hadid. A differenza del 2024, stavolta ci sarà un nuovo Direttore creativo: Adam Selman, già Direttore esecutivo del design del marchio di lingerie Savage X Fenty, creato da Rihanna. Da lui ci si aspetta molto. Avendo lavorato per un brand che ha fatto dell'inclusività la sua bandiera, con una gamma di taglie dalla XXS alla 4X, molti si aspettano la stessa varietà di fisicità anche nel Victoria's Secret Show 2025.

Gigi Hadid, Victoria’s Secret Show 2024

Questa è stata una delle principali critiche mosse negli ultimi anni al brand: proporre un ideale di bellezza troppo rigido incentrato sulla magrezza, fissato su vecchi stereotipi che si sta cercando di superare, per restituire sicurezza alle donne. Il brand è stato al centro di molte controversie su questo fronte, accusato di mettere troppo accento solo su una determinata estetica.

Gigi Hadid, Victoria’s Secret Show 2024

Il rebrandig dal 2018 in poi è stato quasi un passaggio obbligato, vista la crescente richiesta delle donne di una maggiore rappresentatività, di una maggiore inclusività e di più rispetto verso i corpi, tutti. È stato forse un rebranding troppo forzato e poco convinto, fatto anche attraverso l'ingresso di modelle transgender e modelle curvy. Nel cast di quest'anno sicuramente ci sarà di nuovo Gigi Hadid, che sui social ha mostrato un momento del "dietro le quinte". Ha visto per la prima volte le nuove ali realizzate per lei. È rimasta estasiata, a bocca aperta: "È pazzesco" dice nella clip.

Bella Hadid, Victoria’s Secret Show 2024

In una seconda clip, la modella ripercorre brevemente la sua storia col brand: "Ho fatto tantissimi casting e spesso non mi richiamavano. Credo di aver fatto due o tre provini prima di ottenere il lavoro. Quindi potete immaginare come mi sono sentita quando ho fatto il mio primo show". Per lei una delle parti più belle è poter condividere l'esperienza della passerella assieme alla sorella, la modella Bella Hadid: "Quando posso guardare mia sorella che è lì, splendida, sexy, con le ali da angelo: è un sogno che si avvera. Parte del sogno è proprio poterlo fare con tutte queste ragazze, soprattutto se una di loro è mia sorella. È la parte migliore di questo sogno febbrile che è lo show".

Gigi Hadid, Victoria’s Secret Show 2016

Per lei, Victoria's Secret non è solo apparenza: "Continuo a tornare in questo show con gioia, lo faccio per quella ragazza alle prese col suo primo show, per la me adolescente che guardava lo show in TV e sognava questo spazio. Per me, questa è la cosa più bella da raccontare a Kai (sua figlia ndr e so che anche lei è emozionata quanto me per tutti i costumi. Penso che lo show di Victoria’s Secret sia una di quelle cose che ancora oggi mi fa battere il cuore fortissimo e sento la responsabilità di dare il massimo per il grande team che c’è dietro tutto questo. Mi sono sempre sentita ispirata da Victoria's Secret. Non è come la gente pensa, non è solo lingerie e sembrare sexy. Per me è creatività e ispirazione. E guardando indietro, mi sembra che a ogni show ci sia una diversa versione di me stessa".