Gigi Hadid pronta per il debutto su Netflix: con tutina fluo e capelli platino è regina di stile Gigi Hadid sta per debuttare su Netflix: sarà tra i nuovi protagonisti della serie dedicata alla moda Next in Fashion. Sui social ha dato un’anteprima dei preparativi, incantando il pubblico con un audace outfit fluo.

A cura di Valeria Paglionico

Sta per tornare una nuova edizione di Next in Fashion, la serie dedicata alla moda arrivata alla sua seconda stagione che quest'anno sbarca su Netflix. Certo, in Italia non è mai stata particolarmente famosa ma, considerando il fatto che arriverà sulla nota piattaforma di streaming, non si esclude che nei prossimi mesi diventerà seguitissima. La più grande novità di questa edizione inedita è la presenza di Gigi Hadid, che va a sostituire Alexa Chung nella conduzione al fianco di Tan France. Sui social la modella ha documentato una parte dei preparativi, mostrandosi in una versione glamour e coloratissima accanto al collega: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato la jumpsuit fluo di Gigi Hadid

Manca solo un mese al lancio della nuova edizione di Next in Fashion e Gigi Hadid si sta preparando per il debutto su Netflix. Sui social ha preannunciato che non vede l'ora che tutti conoscano i talentuosi stilisti in gara, anche se ad attirare le attenzioni non poteva che essere il suo look. La modella ha osato con i colori, apparendo super grintosa in verde fluo. Ha indossato una jumpsuit di Elizabeth Sulcer, un modello "seconda pelle" che le ha fasciato la silhouette da urlo, con dei drappeggi sul décolleté, una maxi cintura in tinta intorno al punto vita e i guanti "incorporati". Per completare il tutto ha scelto un'appariscente collier di cristalli, un modello rigido che ha aggiunto un tocco scintillante e rock al total outfit fluo.

Gigi Hadid con i capelli biondissimi a Next in Fashion

A fare la differenza nel look di Gigi Hadid sono stati i capelli. Siamo sempre stati abituati a vederla con la chioma dorata o al massimo rossa ma da qualche tempo a questa parte ha cambiato registro. Da diversi mesi la top sfoggia un biondo platino chiarissimo e nello scatto-anteprima di Next in Fashion ha dimostrato di non averci rinunciato neppure per il debutto su Netflix. La cosa particolare è che si abbina alla perfezione alla tutina fluo, rendendo l'outfit ancora più originale e futuristico. Insomma, la Hadid è assolutamente pronta per la sua prima volta nei panni di presentatrice e di certo non deluderà le aspettative degli amanti della moda.