Georgina Rodriguez, quanto costa il look “troppo sexy” di cui tutti parlano Georgina Rodriguez è finita al centro dell’attenzione dei media dopo aver partecipato alla partita dell’An-Nassar di Cristiano Ronaldo. Qual è il look “troppo sexy” che ha urtato la sensibilità del popolo arabo?

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez è finita al centro dell’attenzione dei media negli ultimi giorni a causa della sua apparizione pubblica alla partita di Champions League asiatica che ha visto sfidarsi l’An-Nassar di Cristiano Ronaldo e l'Al-Duhail. Volata in Arabia Saudita con i figli per sostenere il compagno, è stata non poco criticata per il look scelto per assistere al match. Sebbene non avesse nessuna parte del corpo scoperta, è stata definita "troppo sexy", tanto da non aver potuto assistere al match da bordo campo (è stata “retrocessa” sugli spalti). In quanti hanno notato che l’outfit dal mood sportivo nascondeva dei dettagli preziosi e iper griffati?

Il look sporty di Georgina Rodriguez

Poco prima dell'inizio della partita, quando lo stadio era ancora vuoto, Georgina Rodriguez si è lasciata immortalare a bordo campo ed è stato proprio in quel momento che avrebbe urtato la sensibilità araba con suo look troppo sexy. Cosa indossava? Qualcosa di decisamente più casual e sportivo del solito. La modella ha abbinato un paio di jeans super skinny di Guess (prezzo 99 euro) che hanno messo in risalto il lato b all'iconica t-shirt blu e gialla della squadra araba, per la precisione il modello di Ronaldo con nome e numero nome sulle spalle (900 dollari, circa 850 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di sensuali stivali col vertiginoso tacco a spillo in pelle di coccodrillo nera, gli Eva Boot di Le Silla da 1.092 euro.

Georgina Rodriguez con jeans Guess e stivali Le Silla

Georgina Rodriguez tra accessori griffati e diamanti

Sebbene si trattasse di un semplice “look da stadio”, Georgina Rodriguez non ha rinunciato a un tocco griffato e scintillante. Ha sfoggiato una cintura Dior, modello Montaigne reversibile da 690 euro, e una Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo blu (valore oltre 50mila euro).

Leggi anche Georgina Rodriguez, il look casual griffato è coi jeans a spirale effetto nudo

Georgina Rodriguez con gioielli Cartier

Nel momento in cui ha posato tra gli spalti con le mani sui fianchi, ha rivelato una serie di anelli extra lusso firmati Cartier, dalla fascia in oro giallo con i diamanti incastonati della collezione Love da 2.600 euro al Just Un Clou coordinato (prezzo 16.117 euro). Ha abbinato tutto a un braccialetto sempre della linea “chiodo” di Cartier, per la precisione il modello total gold con i diamanti da 71.820 euro.