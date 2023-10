Georgina Rodriguez con la tunica araba non rinuncia al lusso: il collier vale 67mila euro Nelle ultime foto di Georgina Rodriguez spicca al suo collo un choker in oro bianco e diamanti. Indossa un abaya, indumento tradizionale dei Paesi musulmani.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez

È ben nota la passione per il lusso di Georgina Rodriguez, che è solita sfoggiare quotidianamente accessori griffati e gioielli preziosissimi. La compagna di Cristiano Ronaldo condivide col calciatore la passione per gli orologi da centinaia di migliaia di euro, come il Rolex mostrato di recente, solo uno dei tanti pezzi della nutrita collezione. Ne fanno parte anche orecchini, bracciali, collane. Ai fan non è sfuggito lo scintillante collier indossato nelle ultime foto.

Georgina Rodriguez mai senza gioielli

Nelle occasioni speciali e per le serate di gala, c'è un brand in particolare a cuoi Georgina Rodriguez ama rivolgersi. Si tratta di Pasquale Bruni, una Maison italiana ormai famosa in tutto il mondo, nota per le sue creazioni di alta gioielleria molto apprezzate dalle celebrities. Una di queste è proprio la compagna di Cristiano Ronaldo, che ha sfoggiato spesso i prodotti del brand.

Georgina Rodriguez con collier Pasquale Bruni

Li ha scelti per il Festival di Sanremo, quando è salita sul palco dell'Ariston con una collana della collezione Goddess Garden dal valore inestimabile. Anche per sfilare sul red carpet di Venezia 2022 si è affidata al marchio italiano, nello specifico ai gioielli effetto scultura della linea Om Tare Couture. Ha confermato la sua predilezione per Pasquale Bruni anche quest'anno, quando è arrivata in laguna con tre scintillanti collier sovrapposti, una vera diva. Uno di questi è stato utilizzato singolarmente per un'uscita serale.

Collana Pasquale Bruni

Quando costa il gioiello di Georgina

Georgina Rodriguez, che ormai vive a Riyadh con la famiglia, è stata avvistata mentre faceva shopping nella Giornata Nazionale Saudita. Si è recata in una profumeria a lei cara, di un brand saudita con cui in passato ha collaborato. Per l'occasione ha indossato un abito tradizionale: un abaya verde, il caftano tipico dei Paesi musulmani. Lo ha disegnato la stilista marocchina Sanaa El Haddad. A SNRTnews ha spiegato che è uno dei cinque abaya tradizionali regalati alla Rodriguez durante la sua permanenza a Doha per seguire la Coppa del Mondo del 2022.

Georgina Rodriguez in Sanaa El Haddad

La modella ha completato il look senza rinunciare ai suoi amati gioielli. In particolare, spicca al collo uno scintillante collier rigido. Il girocollo in questione è di Pasquale Bruni, un choker in oro bianco 18 carati tempestato di diamanti. Fa parte della nuova collezione di alta gioielleria, Heart to Earth. Il prezzo non è disponibile sul sito ufficiale del brand, ma si può richiedere scrivendo alla Maison. In risposta alla richiesta di Fanpage.it, è stato comunicato che il suo valore è di 67.600 euro.