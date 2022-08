Flora Canto, luna di miele a Ischia: passeggia scalza con il ventaglio ricamato Sarà per colpa del caldo, fatto sta che il ventaglio è tornato di moda: Flora Canto lo usa a Ischia abbinandolo al look.

A cura di Beatrice Manca

Flora Canto e Enrico Brignano sono partiti per la luna di miele: dopo le nozze da favola la coppia ha scelto di iniziare la vita matrimoniale in barca, tra bagni al mare e cene al chiaro di luna. Ovviamente con un occhio di riguardo allo stile: Flora Canto ha portato con sé costumi di tendenza e accessori di lusso. Tra le tappe del viaggio c'è stata anche Ischia, dove l'attrice e conduttrice si è goduta una passeggiata tra i vicoli…scalza!

Flora Canto a Ischia con accessori griffati

La moglie di Enrico Brignano ha una vera e propria passione per la moda: gli scatti dei look sui social pubblicati durante la luna di miele riscuotono ogni volta affetto e apprezzamenti. L'ultima foto è in versione "ischitana scalza", come lei stessa si definisce: bikini con lacci scintillanti, top in seta con mini stampa geometrica in bianco e nero e shorts neri. Ai piedi? Nulla! In realtà le scarpe sono state tolte solo a favore di camera, perché nelle foto successive indossa un paio di sandali con le fasce bianche, stile Birkenstock. A fare la differenza sono gli accessori: cappello in paglia e borsa abbinata firmata Louis Vuitton.

La borsa di Flora Canto è firmata Louis Vuitton

Il ventaglio è l'accessorio must dell'estate 2022

Per completare il look (e rinfrescarsi sotto al sole) Flora Canto ha sfoggiato un ventaglio nero con un ricamo di rose rosse. Sarà il caldo eccessivo, sarà che la moda ama guardare indietro: fatto sta che un accessorio un po' vintage come il ventaglio sta tornando di moda in sordina. Merito anche delle star che lo hanno adottato nei loro look: Eva Longoria lo ha abbinato al vestito, Chiara Ferragni lo ha sfoggiato a Siviglia, in perfetto stile flamenco, E mentre Mariah Carey lo ha portato con sé in Sicilia per la sfilata Dolce&Gabbana. In fondo il ventaglio è l'alleato perfetto per la stagione calda: rinfresca e aggiunge un tocco chic al look. Obbligatorio averne uno a Ferragosto!