Flavio Briatore con i figli Nathan Falco e Leni Klum: il picnic all’aperto è con le t-shirt dark Flavio Briatore ha approfittato delle vacanze estive per riunire la famiglia a Monaco. Con i figli Nathan Falco e Leni Klum ha organizzato un picnic in giardino, documentando tutto sui social con un ritratto spensierato.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze estive di Flavio Briatore: dopo aver trascorso diverse settimane in Costa Smeralda tra mattinate in spiaggia e serate al Billionaire, ora è tornato a Monaco e per l'occasione ha pensato bene di riunire la famiglia (ad eccezione della ex moglie Elisabetta Gregoraci, attualmente in Sicilia). Complice una fresca giornata soleggiata, ha organizzato un picnic in giardino e non ha esitato a documentare tutto sui social. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei media? La reunion dei figli Nathan Falco Briatore e Leni Klum, apparsi sorridenti e affiatati fianco a fianco.

Il party di benvenuto per Leni Klum

Leni Klum è arrivata a Monaco già da diversi giorni (come dimostra la foto in barca al fianco del papà e del fratello) ma solo di recente l'imprenditore ha deciso di organizzare una festa di benvenuto in suo onore. Il party in famiglia si è tenuto in giardino ed è stato all'insegna del divertimento e del buon cibo. Sullo sfondo di siepi e prati impeccabili, i tre hanno posato sorridenti davanti a una spendida tavola imbandita. Insalata con carote e pomodori, pannocchie arrostite, salsicce e verdure grigliate: a rendere il picnic ancora più speciale è stata la maxi torta dedicata alla figlia di Heidi Klum, ovvero decorata con la scritta "Welcome Leni".

Flavio Briatore con i figli Nathan Falco e Leni Klum

I look coordinati di Flavio Briatore e i figli

Quale migliore occasione di un picnic in famiglia per vestirsi casual e in coordinato? È proprio quanto fatto da Flavio Briatore con i suoi figli, che per la festa in giardino hanno scelto degli outfit comodi e dark. Al centro della foto c'è l'imprenditore con una semplice t-shirt nera e gli ormai iconici occhiali scuri con la montatura d'osso. Alla sua destra appare Nathan con una maglietta identica alla sua ma arricchita da una collana a catena, mentre dall'altro lato c'è Leni, splendida con coda di cavallo e t-shirt oversize decorata con il logo dei Los Angeles Lakers. Il ritratto di famiglia in versione comoda non è forse adorabile?