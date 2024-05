Fedez trasferisce la collezione di scarpe nella nuova casa: ha il corridoio invaso da 200 sneakers

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere ormai definitiva e a dimostrarlo sono le Stories social di entrambi, nelle quali appaiono giorno dopo giorno sempre più distanti. Se da un lato l'imprenditrice ha ricominciato a viaggiare in giro per il mondo per lavoro (il tutto dopo aver indossato un sensuale revenge dress), dall'altro il cantante ha dato il via a una nuova fase della sua vita trasferendosi in una casa "da single" nel centro di Milano. Fino ad ora aveva mostrato solo il salotto con angolo flipper, lampade di design e vere e proprie opere d'arte moderne, mentre di recente ha rivelato dove ha posizionato l'immensa collezione di sneakers che ha accumulato negli anni.

La collezione di sneakers di Fedez

Solo qualche mese fa Fedez si era servito dei social per mostrare l'enorme armadio che aveva fatto realizzare nella casa di famiglia totalmente ristrutturata, ora però per lui le cose sono cambiate. Visto che la storia con Chiara Ferragni sembra essere arrivata al capolinea, è stato costretto a trasferire tutto nel nuovo appartamento.

Le scarpe di Fedez nella nuova casa

A quanto pare ha approfittato del viaggio a Los Angeles dell'imprenditrice per tornare nella sua vecchia casa a prendere la collezione di scarpe di cui è sempre andato molto fiero. L'unico piccolo "inconveniente"? Al momento ha i corridoi letteralmente invasi dalle innumerevoli sneakers.

Le sneakers di Fedez

Fedez sistema la nuova scarpiera

Al motto di "Oggi sistemiamo la scarpiera di casa", Fedez ha rivelato di aver trasferito l'intera collezione di sneakers nel nuovo appartamento milanese, peccato solo che il lavoro di "riordino" stia richiedendo molta più fatica di quanto immaginasse. Il motivo è molto semplice: possiede oltre 200 paia di scarpe che al momento sono state disposte in fila tra i corridoi, rendendoli praticamente impraticabili. Non si sa se abbia già una struttura ad hoc per conservarle in modo ordinato ma la cosa certa è che si è assolutamente pentito di aver voluto fare tutto da solo. Ora non resta che aspettare che mostri il risultato finale, anche se l'unica cosa a cui i fan non possono fare a meno di pensare è che la fine della storia con Chiara si fa sempre più definitiva.

Le sneakers nei corridoi