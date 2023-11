Fedez nel nuovo Live di X Factor svela il dettaglio del look “abbinato” alla scenografia Fedez a X Factor punta sul total black, ma con un tocco di colore sgargiante.

A cura di Giusy Dente

Fedez in Off-White

Chi sarà il vincitore della nuova edizione di X Factor? Il talent è entrato nel vivo, stanno andando in onda i Live e la finale è prevista il 7 dicembre. Nella puntata di giovedì 23 novembre sono stati decretati i semifinalisti. Il sogno continua per Sarafine, Angelica, Stunt Pilots, Maria Tomba, Settembre, Il Solito Dandy e gli Astromare. In studio per la prima volta non era presente Morgan, che ha chiuso in anticipo la collaborazione per volontà di Sky Italia e Freemantle a causa dei suoi "comportamenti incompatibili e inappropriati". Non è stato sostituito, resteranno in veste di giudici solo Ambra, Dargen D'Amico e Fedez. Il rapper per l'occasione ha sfoggiato un look total black griffato.

Il look di Fedez

Lo stile dark è uno dei preferiti di Fedez, rapper dallo stile sicuramente molto originale, che non si tira indietro quando c'è da essere ben più stravaganti e colorati. Il debutto nella nuova edizione del talent è stato in total black, ma con un tocco glamour: una giacca scintillante che ha reso il completo meno formale e più trendy. Anche nella serata del 23 novembre ha puntato sul nero, ma cambiando Maison.

Dopo Versace è stata la volta di Off-White. Il completo fa parte della collezione Fall Winter 2023 e il pezzo forte è un blazer doppiopetto con bottoni e finiture zip. La cerniera è ben visibile nel bordo inferiore del capo e va ad impreziosire anche la parte frontale, con due aperture. Un modello simile, dello stesso brand, costa 2250 euro.

Blazer Off-White su Farfetch

Quanto costano le sneakers di Fedez

Le sneakers sono la passione di Fedez, ne possiede una vera e propria collezione comprendente modelli di ogni brand e colore. Nella nuova casa le ha sistemate tutte in un'enorme scarpiera, ordinandole per colore e separandole invece dai modelli più classici. Un vero perfezionista! Per la serata a X Factor ha scelto un iconico modello firmato Off-White, che ha completato l'outfit firmato dalla stessa Maison.

Sneakers Off-White su Farfetch

Si tratta delle Sneakers Out of Office di colore nero con caratteristico motivo Arrows e inconfondibile targhetta con logo Zip Tie verde sgargiante, nuance ripresa anche nella parte interna delle calzature. Sono attualmente in vendita su Farfetch e costano 495 euro. "Sono in tinta con le freccette" ha detto in una IG Story prima di entrare in studio.