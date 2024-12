video suggerito

Federica Pellegrini tra tulle e paillettes: conquista il secondo posto (e la leggerezza) “Ho sentito quello che volevo essere: leggera”: Federica Pellegrini porta a casa il secondo posto a Ballando con le Stelle 2024 e un nuovo modo di guardarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Federica Pellegrini esce da Ballando con le Stelle da vincitrice, anche senza alzare la coppa. La campionessa olimpica, infatti, si è aggiudicata il secondo posto: è salita sul podio assieme al suo maestro Pasquale La Rocca, il terzo con cui ha condiviso l'avventura all'interno del programma. La nuotatrice, infatti, ha dovuto affrontare un percorso particolarmente denso di ostacoli nel corso dello show, ma la sua tenacia puntata dopo puntata l'ha premiata. Anche sulla pista da ballo ha portato la tempra da campionessa che ha sempre dimostrato in piscina.

Il secondo posto di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

Federica Pellegrini è arrivata in finale assieme a Pasquale La Rocca, il terzo maestro con cui ha condiviso lo show. Inizialmente era stata assegnata ad Angelo Madonia, con cui era palese che non ci fosse grande sintonia. Questo ha rallentato i suoi progressi: la campionessa ha fatto fatica a lasciarsi andare fino in fondo. Con l'abbandono del programma da parte del ballerino è subentrato Samuel Peron, con cui ha cominciato a trovare la sua vera dimensione, ma la sfortuna ha voluto che quest'ultimo si infortunasse. Solo a quel punto è entrato in scena Pasquale La Rocca, quando già si era a ridosso della finale.

La nuotatrice si è rimboccata le maniche e con tenacia è riuscita a farsi valere: insieme hanno lavorato sodo e Federica Pellegrini è letteralmente sbocciata, dando finalmente il meglio di sé. Pubblico e giudici lo hanno capito, l'hanno apprezzato e hanno premiato la coppia col secondo posto. Ma la conquista più grande per lei, come ha raccontato nella clip introduttiva, è un'altra: "Finalmente ho sentito quello che volevo essere: leggera".

I look di Federica Pellegrini in finale

La ballerina e il suo maestro si sono cimentati con un Quick: gonna di tulle, corpetto con paillettes scintillanti e calze a rete per Federica Pellegrini, che si è lasciata completamente andare rivelando tutta la sua energia, finalmente libera di esprimersi al 100% delle sue potenzialità. Poi è stata la volta dei cavalli di battaglia, riproposti con un abito lungo dorato tempestato di paillettes. Infine è salita sul ring finale con un abito nero monospalla dalla gonna asimmetrica e con taglio sul corpetto. È stato il ballo che più di tutti ha messo in luce quella famosa leggerezza a cui tanto ambiva e che il ballo le ha regalato.