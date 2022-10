Federica Nargi lancia il nuovo trend autunnale: il bustier si indossa sopra al top trasparente Federica Nargi è sempre sul pezzo quando si parla di tendenze e lo ha dimostrato fin dai primi giorni dell’autunno. Sui social ha sfoggiato un look tutto di pelle, abbinando il bustier crop e scollato a un top trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Le star hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo dopo la lunga pausa estiva e ora "fanno a gara" per lanciare mode e tendenze con i look che propongono ogni giorno sui social. Federica Nargi non fa eccezione, anzi è tra le celebrities che sono sempre sul pezzo quando si parla di trend di stagione. Dopo aver partecipato alla Milano Fashion Week in versione super glamour, continua a mostrarsi cool e sensuale su Instagram. È proprio nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di stile, proponendo un outfit che di sicuro diventerà imitatissimo durante le prime giornate fredde dell'autunno: ecco cosa ha indossato per una serata in compagnia del marito e degli amici.

Federica Nargi con il look di pelle

Il ritorno dell'autunno coincide con il ritorno dei capi di pelle. Federica Nargi è riuscita a declinare la mania in modo super fashion, vestendosi in total leather. Per una tranquilla serata con gli amici ha infatti puntato sulle stile rock con un outfit nero tutto di pelle: ha abbinato un paio di pantaloni over a vita bassa e con dei maxi tasconi a un bustier coordinato, un modello crop con le spalline larghe e i bottoni sul davanti. Per evitare di ritrovarsi a combattere contro il freddo ha aggiunto un top di tulle trasparente col collo alto e le maniche corte, indossandolo sotto il corpetto ma lasciando intravedere sia il décolleté che l'ombelico.

Federica Nargi con il look di pelle

Le sneakers black&white di Federica Nargi

La Nargi sembra aver pensato proprio a tutto e per godersi la serata in tutta comodità ha preferito le sneakers ai classici tacchi. Ha indossato un paio di Nike bianche e nere, per la precisione il modello Dunk, mixando glamour e stile sportivo in modo impeccabile. Capelli sciolti e leggermente ondulati, maxi cerchi argentati alle orecchie e make-up dai toni naturali con il rossetto nude marcato: Federica è un'indiscussa icona di bellezza dall'animo fashion. In quante prenderanno ispirazione dal suo look autunnale nelle prossime settimane?