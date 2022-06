Federica Nargi è una diva in nero: per l’estate lancia il crop top col maxi fiocco Federica Nargi è un’indiscussa icona di bellezza e di stile e lo ha dimostrato per l’ennesima volta. Sui social ha condiviso una foto di un nuovo shooting e ne ha approfittato per lanciare il capo must dell’estate: il crop top col maxi fiocco.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati anni da quando Federica Nargi era la velina mora di Striscia la Notizia ma, nonostante ciò, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Ha avuto due splendide figlie, Sofia e Beatrice, dal compagno Alessandro Matri ma le gravidanze non hanno lasciato alcun segno sul suo corpo, anzi, è in splendida forma proprio come quando aveva 20 anni. Oggi ne ha 32 ed è sempre così meravigliosa da togliere il fiato. Lo ha dimostrato di recente sui social, dove ha postato una foto del suo ultimo shooting: ecco il capo che ha indossato destinato a diventare il must-have dell'estate.

Federica Nargi posa in total black

Federica Nargi è stata scelta ancora una volta come testimonial di Golden Point e con l'estate alle porte è diventata protagonista della nuova campagna pubblicitaria. Sui social ha infatti postato una piccola anteprima del servizio con una foto scattata nel backstage, nella quale appare in versione diva in total black. L'ex velina si è taggata agli M8Studios e nella didascalia ha scritto semplicemente "On set", taggando il noto brand di intimo e di costumi con tanto di hashtag #newcampaign. In quanti no vedono l'ora di vederla sui cartelloni pubblicitari?

Il look da diva di Federica Nargi

Sebbene abbia posato a mezzo busto, tanto è bastato a Federica Nargi per lanciare un capo che si preannuncia must dell'estate. Ha abbinato un paio di pantaloni neri a vita bassa a un crop top a forma di maxi fiocco, un modello in tessuto rigido legato dietro al collo con dei micro laccetti. La velina ha poi tenuto i capelli sciolti e tirati all'indietro come una diva d'altri tempi, mettendo in risalto gli orecchini pendenti oversize in total silver a effetto rete. Il top a fiocco riuscirà a spopolare durante l'estate 2022?