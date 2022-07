Federica Nargi al mare in rosso: segue il trend del bikini con gli intrecci in vita Federica Nargi si sta godendo le vacanze a Formentera e ha approfittato di una gita in gommone per sfoggiare un bikini fiammante. Ha seguito il trend dei lacci intrecciati intorno ai fianchi, apparendo splendida e glamour in versione balneare.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Nargi ha dato il via alla sua estate ormai da diverse settimane: si è presa una momentanea pausa dalla "normale" quotidianità ed è volata a Formentera con la famiglia al completo, ovvero col compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice. Ora si gode le giornate all'insegna del relax e della compagnia degli amici lontana dal caos cittadino. Di recente ha organizzato una gita in gommone e ne ha approfittato per mostrare il nuovo look balneare sui social. Dopo il bikini effetto velluto, questa volta ha optato per il rosso fuoco seguendo il trend dei laccetti annodati intorno ai fianchi: ecco chi ha firmato il suo nuovo e fiammante due pezzi.

Il bikini rosso di Federica Nargi

I bikini più trendy e sensuali dell'estate 2022? Quelli con i laccetti lunghissimi da annodare intorno alla vita e ai fianchi. Federica Nargi lo sa bene, visto che per una gita in gommone tra le acque di Formentera ha puntato tutto sulla moda del momento, esaltando la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Ha scelto un costume di Golden Point, brand di cui è testimonial, sfoggiando un modello rosso fuoco con tanga sgambati e reggiseno a triangolo da annodare intorno al punto vita. Quanto costa? Sul sito ufficiale i due pezzi vengono venduti singolarmente a 19,95 e 14,95 euro, anche se attualmente è possibile trovarli a prezzi leggermente scontati.

Federica Nargi in Golden Point

Federica Nargi con gli accessori must dell'estate

Nel look balneare di Federica Nargi non potevano mancare gli accessori trendy e colorati. Ha abbinato il bikini fiammante a uno degli accessori must di stagione, un cappello pescatore, declinato in una versione a stampa bandana sempre sui toni del rosso. Al collo ha inoltre portato una collana di perline celesti, aggiungendo un tocco di colore "a contrasto" all'outfit. Niente trucco sul viso, capelli al naturale e viso rilassato: l'ex velina non potrebbe essere più bella, a prova del fatto che la vacanza a Formentera la rende ancora più raggiante. Durante il prossimo autunno tornerà finalmente in tv?