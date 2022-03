Eve, la figlia di Steve Jobs, posa con Chiara Ferragni: l’incontro con i look “gemelli” La figlia minore di Steve Jobs ha debuttato lo scorso anno alla Parigi Fashion Week: quest’anno è tornata in veste di ospite e sfoggia un look “gemello” a quello di Chiara Ferragni.

A cura di Beatrice Manca

Cosa fareste se a un evento vi accorgete che c'è una persona che indossa il vostro stesso abito? È successo a Chiara Ferragni durante le ultime sfilate di Parigi, poco prima di tornare a casa a Milano dalla famiglia. Durante lo show di Louis Vuitton l'imprenditrice italiana è stata fotografata accanto alla nuova it girl della moda internazionale: Eve Jobs. Il cognome dovrebbe darvi un indizio: Eve è la figlia più giovane di Steve Jobs, il fondatore di Apple. Le due indossavano look simili, ma con un dettaglio in comune: hanno scelto lo stesso top!

Chi è Eve Jobs, la figlia modella di Steve

Eve Jobs è la figlia del fondatore della Apple, Steve Jobs, e di Laurene Powell: la ragazza è nata nel 1998 e ha passato l'infanzia il più possibile lontana dai riflettori. Eve Jobs lavora come modella: ha iniziato posando per il brand Glossier e lo scorso anno ha debuttato alla Parigi Fashion Week sfilando per Coperni. Quest'anno è tornata a Parigi in veste di ospite e festeggia un importante traguardo: ha appena firmato un contratto con l'agenzia di modelle DNA, condividendo la notizia sui social.

Eve Jobs, Chiara Ferragni e Fala Chen

I look coordinati di Eve Jobs e Chiara Ferragni a Parigi

Ormai Eve non è più un'esordiente, ma un nome di tutto rispetto nel campo della moda: alla sfilata di Louis Vuitton ha conquistato la prima fila sedendosi accanto a Chiara Ferragni (che in tutto il mondo non ha bisogno di presentazioni) e l'attrice cinese Fala Chen. Tra Chiara Ferragni e Steve Jobs c'è anche un'affinità di look: nonostante abbiano scelto look diversi per le sfilate, dalle foto sui social si vede che le due influencer condividono lo stesso top bianco firmato Louis Vuitton con una mini catenella applicata sulla scollatura.

Eve Jobs in Louis Vuitton

Eve Jobs ha poi indossato una camicia oversize bianca e pantaloni in vernice blu, Chiara Ferragni ha preferito un blazer color panna abbinato a pantaloni neri. In ogni caso, il top siamo sicuri che diventerà un must have!