Eugenie di York, perché ai due figli non spetta alcun titolo reale Eugenie di York è appena diventata mamma per la seconda volta ma, così come il primogenito August, anche il piccolo Ernest non ha titoli reali. Per quale motivo i due bimbi non sono principi?

A cura di Valeria Paglionico

Eugenie di York è appena diventata mamma per la seconda volta e lo ha annunciato sui social insieme al marito Jack Brooksbank. Ha chiamato il secondogenito Ernest George Ronnie ma la cosa che in pochi sanno è che non ha avuto la possibilità di fargli ereditare i titoli reali. Così come il fratellino August, anche il nuovo arrivato non è un principe come la mamma (che invece insieme alla sorella Beatrice è sempre stata definita principessa di York). Sebbene all'apparenza possa sembrare un'ingiustizia, soprattutto perché ai figli di Harry Archie e Lilibet è stato concesso questo privilegio, in verità il provvedimento ha semplicemente rispettato un antico decreto reale.

Il decreto che regola la trasmissione dei titoli nella Royal Family

August Brooksbank e il fratellino neonato Ernest, i due figlie di Eugenie di York e Jack Brooksbank, sono stati inseriti di diritto nella linea di successione al trono britannico al 12esimo e 13esimo posto ma non sono stati insigniti con un titolo reale. Il motivo è molto semplice: è stata seguita la legge che regola la trasmissione dei titoli nella Royal Family. Stando alle Lettere Patenti del 1917, ovvero un atto firmato da re Giorgio V, solo "i figli del sovrano, i nipoti del sovrano in linea maschile e il figlio maggiore del figlio maggiore del principe del Galles" possono essere nominati principi. A cambiare leggermente le carte in tavola di recente è stata Elisabetta II, che ha dato a tutti i figli del figlio del principe del Galles la possibilità di ereditare il titolo.

August ed Ernst Brooksbank

Il titolo di August ed Ernest Brooksbank

Seguendo la legge, dunque, quando Elisabetta era in vita i titoli di principi e principessa potevano andare solo a George, Charlotte e Louis. Archie e Lilibet li hanno ricevuti solo quando Carlo è diventato re, visto che in precedenza, essendo bisnipoti della regina, non venivano inclusi nell'atto. Per August ed Ernest le cose sono diverse: essendo i figli della figlia di uno dei fratelli del re, non hanno diritto al titolo di principe. Secondo l'antico decreto reale, sono entrambi semplicemente "Master". Re Carlo è l'unico che potrebbe concedere uno strappo alla regola ma probabilmente non lo farà, dato che il suo obiettivo è snellire la monarchia. Dal canto loro, Eugenie e Jack non desiderano alcun titolo per i figli, anzi, vogliono che abbiano una vita normale e che lavorino per guadagnarsi da vivere.