Emma Marrone è rock al concerto di Vasco Rossi: abbina gli shorts di jeans agli anfibi griffati Emma Marrone ha aperto il concerto di Vasco Rossi a Imola e per l’occasione ha puntato tutto su un look glamour e rock. Ha abbinato degli shorts di jeans a una t-shirt personalizzata e a un paio di anfibi griffati: ecco quanto costano.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è tornata sul palco, lo ha fatto per Vasco Rossi a Imola e ha lasciato senza fiato i fan. Ha aperto l'attesissimo concerto del rocker, dando prova di non aver perso la passione per la musica e l'animo ribelle. Se durante le sue ultime apparizioni pubbliche (quelle sanremesi) l'avevamo vista in versione glamour tra lunghi abiti da sera e calze a rete, ora ha preferito qualcosa di più audace e trendy. Tra una t-shirt personalizzata, gli shorts e delle scarpe griffate, la salentina da dimostrato di essere un'icona fashion moderna che non ha paura di osare: ecco cosa ha indossato per la sua ultima performance live.

Emma Marrone, quanto costano gli stivali "carrarmato"

Perché Vasco ha scelto proprio Emma per aprire il suo concerto? Al di là della stima che prova per lei, è anche tra gli autori della sua hit Io sono bella. Per un evento tanto rock la cantante ha curato il suo stile nei minimi dettagli. Sul palco ha abbinato una t-shirt crop a un paio di shorts di jeans, completando il tutto con una giacca di pelle over e borchiata. Durante la performance, inoltre, è rimasta in reggiseno, dando prova di andare fiera delle sue curve. L'accessorio che ha "fatto la differenza"? I maxi anfibi di Prada, per la precisione il modello Monolith con la suola carrarmato (da 1.650 euro).

Emma Marrone in reggiseno e shorts

Cosa c'è scritto sulla t-shirt di Emma Marrone

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico nel look "da palcoscenico" di Emma Marrone è stata anche la sua t-shirt. Si tratta di un modello crop e over in bianco, decorata con la scritta "F pesante" e le mani che formano un triangolo. Cosa significano questi due simboli? Il primo è un acronimo che lei stessa ha usato spesso durante l'ultimo Sanremo e fa riferimento alla sua "pesantissima figaggine", mentre il secondo è un iconico gesto di matrice femminista. La cantante ha così sottolineato ancora una volta il suo impegno a favore dei diritti delle donne, dando prova di essere paladina in fatto di parità di genere.