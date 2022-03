Emma Marrone e il furto di scarpe: “Le ho rubate a Maria quando ho vinto Amici” Esattamente 12 anni fa Emma Marrone ha vinto Amici. Di quella serata speciale non conserva solo il ricordo, ma anche qualcosa di più concreto, una sorta di souvenir. Ha fatto vedere delle scarpe rubate a Maria De Filippi proprio in quell’occasione.

A cura di Giusy Dente

in foto: Maria De Filippi e Emma Marrone, finale di Amici

Anno dopo anno, Amici regala a ragazzi e ragazze la possibilità di realizzare i propri sogni. Per Emma Marrone è stato proprio così, deve moltissimo al talent. Ha partecipato alla nona edizione del talent, vincendola: si è imposta sugli altri allievi della scuola come la più grintosa, la più talentuosa, con una voce decisa proprio come il suo caratterino. Di quella serata speciale, la finale di Amici, Emma ha conservato non solo il ricordo, ma anche qualcosa di più concreto, una sorta di souvenir.

Emma ruba le scarpe a Maria De Filippi

Della finale di Amici di Maria de Filippi, Emma Marrone conserva un bellissimo ricordo: da quel trionfo è cominciato tutto, quella serata ha dato ufficialmente inizio alla sua carriera. Ma oltre al ricordo, Emma conserva anche altro, qualcosa di più concreto e tangibile come ha mostrato nelle sue Instagram Stories. La cantante, infatti, ha fatto un tuffo indietro nel tempo, tornando alla serata del 29 marzo 2010, quando ha stretto tra le mani la coppa in qualità di prima classificata.

Sono passati 12 anni esatti da allora: nel frattempo ci sono stati una decina di album, concerti in giro per l'Italia, premi. E non si è cimentata solo con la musica: si è messa alla prova in tv (giudice di X-Factor), come attrice cinematografica e ha anche ricoperto il ruolo di conduttrice a Sanremo, oltre a calcarlo in qualità di cantante. In occasione di questo anniversario, ha mostrato un paio di scarpe risalenti a quella sera.

Leggi anche Emma Marrone ad Amici 19, il look per la prima puntata

in foto: 29 marzo 2010, finale di Amici

Ha ammesso di averle rubate proprio a Maria De Filippi! Si tratta di due paia di unkle boot. Non sono quelle che la conduttrice aveva ai piedi, visto che come si può vedere nelle foto dell'epoca, aveva dei sandali open toe color argento con plateau, ma fanno comunque parte del suo guardaroba. Non è il solo paio di calzature sottratte alla conduttrice: c’è stato anche il furto di un paio di open toe nere ricoperte di cristalli, con cinturino alla caviglia, in perfetto stile De Filippi.

Come le precedenti, ormai fanno parte della collezione di Emma Marrone. La cantante a distanza di 12 anni dalla vittoria è rimasta profondamente legata a Maria De Filippi. La conduttrice continua ad ospitarla nei suoi programmi, perché è fiera della carriera che è riuscita a costruire: ci aveva davvero visto lungo, volendola nella scuola.