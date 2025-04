Emma Marrone con Stefano De Martino a STEP: t-shirt da quasi 200 euro per la reunion televisiva

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda l'ultima e attesissima puntata di Stasera Tutto è Possibile, il comic show presentato da Stefano De Martino che nelle ultime puntate ha intrattenuto il pubblico di Rai 2 con le sue sfide divertenti e i suoi ospiti speciali. Oltre ai "veterani" Biagio Izzo, Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina, a fare visita al conduttore in questo gran finale è stata Emma Marrone. I due sono diventati protagonisti di una reunion televisiva a oltre 10 anni dall'esperienza comune ad Amici di Maria De Filippi ma hanno dimostrato di aver mantenuto degli ottimi rapporti nonostante il triangolo amoroso con Belén Rodriguez. Cosa ha indossato la cantante per questa esperienza inedita?

Emma Marrone ritorna in tv con Stefano De Martino

Emma Marrone è tornata in tv in una veste inedita, quella di ospite speciale. Lo ha fatto per l'amico (ed ex fidanzato) di vecchia data Stefano De Martino, a cui ha fatto visita in occasione dell'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile.

Emma Marrone a Stasera Tutto è Possibile

Era da tempo che si parlava della reunion dei due, per la precisione da quando erano stati avvistati in un locale napoletano dopo le registrazioni del programma, poi ieri è apparso sui social un divertente video realizzato dietro le quinte, nel quale tra regali "improvvisati" e gag hanno dato prova di essere unitissimi. Ieri sul palco sono tornati a dimostrarlo, intrattenendo il pubblico con battute e sorrisi complici. La cantante non poteva che rimanere fedele al suo stile glamour e sofisticato, anche se lo ha declinato in una chiave un tantino più casual.

Emma con la t-shirt Nice!

Chi ha firmato la t-shirt "Nice!" di Emma Marrone a STEP

Niente body strizzati, mini dress o micro short, per partecipare a STEP Emma Marrone ha puntato su un look oversize curato nei minimi dettagli. Ha indossato un paio di pantaloni palazzo in denim e li ha abbinati a una t-shirt total white a maniche corte e a girocollo decorata con la scritta "Nice!" sul petto.

T-shirt Moschino

A firmala è stata la Maison Moschino, che sul sito ufficiale la vende a 195 euro. Per completare il tutto la cantante ha scelto un maxi trench color sabbia, una cascata di catene d'oro al collo e un paio di stivaletti dal tacco irregolare. Capelli sciolti e ondulati, make-up appena accennato e simpatia da vendere: Emma non è mai stata tanto bella e raggiante come in questo momento della sua vita.