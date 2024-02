Emma Marrone, completo total black e décolleté rosso fuoco per l’esibizione a Le Iene Rosso e nero sono i colori che la rappresentano: è una donna grintosa, forte, determinata, passionale. Emma li ha scelti anche per cantare a Le Iene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Archiviata l'esperienza sanremese, Emma è già pronta per nuovi progetti. Per lei si prospettano mesi di fuoco, con tanti impegni in vista. Il primo grande evento sarà il concerto Una Nessuna Centomila all'Arena di Verona, a maggio, a cui seguiranno altre date del suo tour estivo nel resto d'Italia. La cantante è pronta a portare ovunque la sua musica, compreso lo studio de Le Iene, di cui è stata ospite per cantare nuovamente Apnea, la canzone presentata al Festival di Sanremo appena concluso.

Emma a Le Iene

Emma Marrone è stata ospite de Le Iene, nella puntata del 27 febbraio. Con lei in studio anche Bugo, che nel suo monologo ha ammesso di aver sofferto molto per quanto accaduto a Sanremo 2020: la diatriba con Morgan gli è costata una notevole carica di odio gratuito, costanti offese e insulti che lo hanno messo a dura prova, ma che ha imparato a gestire per poter andare avanti. La cantante, invece, ha regalato uno spettacolo esplosivo a inizio puntata. Si è esibita sulle note di Apnea, il brano che le è valso il 14esimo posto al Festival di Sanremo 2024. Con lei sul palco anche dei ballerini professionisti, che hanno dato vita a una performance grintosa in perfetto Emma Marrone Style.

Il look total black della cantante

La cantante ha eletto il nero a suo colore preferito, al momento. Sul palco dell'Ariston la predilezione per questa nuance è stata evidente, è stato il filo conduttore dei suoi outfit: una scelta in realtà condivisa con molti altri colleghi in gara. Emma a Sanremo è stata seguita dal suo stylist Lorenzo Posocco (lo stesso di Dua Lipa) e ha puntato su look total black dalla prima all'ultima serata. Minidress con scollatura a cuore e spalle vaporose la prima sera, abito con gonna asimmetrica e cuissard di vernice la seconda sera con collana da 70 mila euro, poi tubino impreziosito da piume e infine completo di pelle.

Unico strappo alla regola: il vestito rosa con occhiali di cristalli della terza serata, quando si è cimentata come presentatrice. E ancora all'insegna del total black è stato l'outfit sfoggiato a Le Iene. Questo colore riflette perfettamente la sua grinta, il suo carattere determinato, forte, la sua anima intensa. Per l'esibizione ha puntato stavolta su un completo, un coordinato in due pezzi composto da blazer doppiopetto con cintura in vita e pantaloni palazzo con maxi tasche, il tutto abbinato a un paio di décolleté rosso fuoco, il colore della passione.