Emma Marrone bambina vestita come Cicciobello: “Ho sempre avuto un certo stile” Emma Marrone ha condiviso coi follower uno scatto di molti anni fa, quando era solo una bimba: era Natale e aveva costretto sua madre a vestirla come Cicciobello.

A cura di Giusy Dente

Dicembre è stato un mese impegnativo e importante per Emma Marrone, che ha chiuso in grande stile un intero anno di successi. La cantante in questo 2021 che volge al termine è stata nuovamente giudice di X-Factor, si è esibita in diversi concerti, è stata protagonista della 71esima edizione del Festival di Sanremo in qualità di ospite. Dal 16 dicembre è invece sul set di un progetto cinematografico: fa parte del cast del film Il ritorno, scritto e diretto da Stefano Chiantini. Questo nuovo film l'ha costretta anche a un drastico cambio look, di cui però è stata subito entusiasta: per interpretare al meglio il personaggio di Teresa ha tagliato i capelli corti. Li ha mostrato per la prima volta condividendo su Instagram un selfie completamente struccata. La 37enne non è la prima volta che si fa vedere al naturale perché è convinta che sia importante accettarsi per ciò che si è. L'autenticità è da sempre la sua arma vincente: sa perfettamente destreggiarsi tra look acqua e sapone e look trendy e stilosi. E a quanto pare lo stile è qualcosa che ha sempre avuto, sin da bambina…

Emma Marrone da piccola

Quando l'abbiamo conosciuta in qualità di allieva di Amici aveva colpito tutti per il suo look sportivo e naturale, per il carattere forte e determinato. Negli anni Emma Marrone ha mantenuto intatta la sua autenticità, è diventata un punto di riferimento nel mondo della musica e parallelamente il suo look si è fatto più rock, più glamour e spesso griffato. Ma da bambina com'era? In uno scatto condiviso su Instagram la vediamo piccolissima vicino a un albero di Natale, con lo sguardo leggermente imbronciato. La foto ha i colori opachi e sbiaditi tipici delle immagini anni Novanta, di quelle foto che venivano scattate ai tempi dei rullini e poi sviluppate e stampate.

Accanto a lei ci sono un triciclo e il tradizionale Cicciobello che ha accompagnato l'infanzia di generazioni di bambini dell'età della cantante. Ed è Emma stessa a esser vestita di azzurro e bianco, proprio come la famosa bambola. Nella didascalia ha spiegato che era stata lei stessa a costringere sua madre a vestirla in quel modo. "Ho sempre avuto un certo stile" ha commentato: e non si può che darle ragione.