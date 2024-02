Emma aveva un secondo abito per la finale: il look vinile per il party post Sanremo Le voci su una possibile liaison tra Emma e Tedua stanno facendo impazzire i social, complice un video che li vede ballare assieme durante il party post Festival. L’outfit scelto dall’artista per la serata è stato un vestito nero vinilico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I gossip su un possibile flirt tra Emma e Tedua impazza il web. Galeotto fu un un video che li ha visti ballare assieme alla festa dopo la finale, mentre c'è chi giura che siano tornati in albergo assieme. A fomentare i gossip una dichiarazione della cantante salentina che in un'intervista a Fanpage.it ha affermato: "L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua, giuro. L’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri, ho detto: ‘Mamma mia che bono’. Quindi mi sono domandata quanti anni avesse. È piccolo. Sono troppo grande io forse, però mi sono innamorata, lo ammetto". Sembra che queste parola non siano rimaste inascoltate dal rapper che ha approfittato della presenza dell'artista alla festa per farle capire che l'attrazione potrebbe essere ricambiata.

Il look di Emma per la festa post Sanremo

Emma era scatenata al party organizzato da Spotify, ed è stata vista ballare e cantare Apnea, il brano portato al Festival di Sanremo sui tavoli del locale. La trentanovenne ha scelto per festeggiare un abito in vinile nero custom made firmato da Rocco Iannone per Ferrari; il vestito leggermente svasato lunghezza midi era caratterizzato da uno scollo rettangolare e maniche lunghe, mentre il look era completato da un paio di stivaletti al polpaccio con tacco sempre in vinile.

Emma Marrone ha poi sfoggiato un capello raccolto, incorniciando il viso con un paio di orecchini dorati e concludendo la mise con un paio di occhiali da sole. Lo styling era quello dell'ormai celebre Lorenzo Posocco, che veste anche Dua Lipa.