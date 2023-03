Emily Ratajkowski e la maternità: vuole congelare gli ovuli per avere un altro figlio da sola Emily Ratajkowski vuole diventare ancora una volta mamma e il fatto che non abbia un compagno fisso non sembra essere un problema. La modella ha intenzione di congelare i suoi ovuli, così da poter avere un figlio anche da sola.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si sta parlando molto di Emily Ratajkowski: da quando ha divorziato dal marito Sebastian Bear-McClards ha avuto diversi flirt ma è stato soprattutto di recente che ha fatto sognare i più romantici lasciandosi immortalare mentre si scambiava dei baci appassionati con Harry Styles. Al momento nessuno dei due ha rilasciato commenti sulla questione, dunque non è chiaro se si tratti solo di un'avventura o di una relazione destinata a diventare seria, ma la cosa certa è che la modella sembra avere le idee chiare sul suo futuro: non vuole rinunciare a una nuova maternità.

Emily Ratajkowski vuole diventare ancora mamma

Il piccolo Sly è la persona più importante della vita di Emily Ratajkowski: sebbene da mesi venga paparazzata con diversi uomini più o meno famosi, da Brad Pitt a Eric André, il figlio continua a rimanere la sua unica priorità. Non sorprende, dunque, che sui social si mostri spesso in sua compagnia tra party in coordinato e visite a musei spettacolari. Ora, sarà perché veder crescere il bimbo le sta facendo venire voglia di maternità o perché semplicemente sogna una famiglia numerosa, ma la cosa certa è che la modella sta pensando a un secondo figlio. Il fatto che non abbia un compagno fisso non sembra essere un problema: pare che abbia intenzione di ricorrere al congelamento degli ovuli, così da poter diventare mamma anche da sola.

Perché Emily Ratajkowski vuole congelare gli ovuli

Stando a quanto dichiarato da Emily ai fan, starebbe pianificando di diventare mamma per la seconda volta prima dei 40 anni, così da dare un fratellino o una sorellina più o meno coetaneo a Sly. Legarsi stabilmente a qualcuno, però, non sembra essere il suo obiettivo primario: vuole affrontare la maternità da sola, visto che al momento ritiene che gli uomini nelle relazioni sentimentali siano attratti soprattutto dalla componente sessuale. "Molti dei miei amici hanno congelato i loro ovuli solo per avere un po’ più di tempo, fare la carriera che desiderano, incontrare il potenziale partner che vogliono", ha dichiarato la modella. Sa bene che la figura paterna è importante ma allo stesso tempo non è certa di riuscire a trovare qualcuno con cui abbia voglia di crescere un bambino. Insomma, Emily è rimasta scottata dal tradimento dell'ex marito ma questo non le impedirà di realizzare i suoi sogni di maternità.