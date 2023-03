Emilia Clarke al naturale contro gli haters: “Non è bello criticare qualcuno per i segni del tempo” Emilia Clarke è finita al centro del mirino degli haters, il motivo? È stata accusata di essere invecchiata eccessivamente a causa di alcune rughe di espressione intorno agli occhi. L’attrice, però, non si è fatta prendere dal panico e ha chiarito la sua posizione sul tema.

A cura di Valeria Paglionico

Emilia Clarke è tra le attrici più amate e seguite al mondo nonostante Game of Thrones, la serie tv che l'ha resa celebre, sia arrivata al termine. Sui social ama documentare alcuni dettagli della sua quotidianità, dagli impegni professionali alle passeggiate con le amiche, e in ogni caso non ha paura di mostrarsi senza filtri. Nelle ultime ore, però, è finita al centro del mirino degli haters, il motivo? La foto in primissimo piano mostrata metteva in evidenza le rughe d'espressione intorno agli occhi. L'attrice, oltre a essere "difesa" da molti dei suoi followers, ha anche ribadito cosa pensa dell'invecchiamento.

Il selfie ironico di Emilia Clarke

Siamo sempre stati abituati a vedere Emilia Clark in Game of Thrones o sui red carpet internazionali ma è sui social che rivela la sua vera natura. Di recente, ad esempio, ha postato una foto in versione casalinga, nella quale appare in primo piano con i capelli leggermente spettinati e indosso un maglione a collo alto e un cardigan. Tra le mani ha una tazza che mostra con orgoglio con sopra scritto "Stai andando fottutamente alla grande". Nella didascalia ha aggiunto: "Mamma mi ha preso una tazza. Ho sentito che era importante condividere questa nuova saggezza trovata. Usala e raccogli i frutti".

Emilia Clarke contro la chirurgia

L'unico piccolo inconveniente? Dopo aver postato l'immagine Emilia è stata sommersa dai commenti cattivi degli haters, che hanno sottolineato quanto fossero evidenti i segni del tempo e le rughe di espressione sul suo viso. In molti non hanno esitato a difenderla, ma è stata lei stessa a prendere una posizione netta sul tema. Come dichiarato in una vecchia intervista, l'attrice ha capito che l'età è l'unica cosa che rende più saggi e intelligenti, dunque è felice del fatto che il suo visto riflette il tempo che ha trascorso sulla terra. A 28 anni le dicevano che aveva bisogno delle punturine riempitive ma se n'è sempre fregata, andando fiera della sua bellezza naturale. Insomma, "Emilia una di noi": i segni del tempo sul viso riescono a renderla unica e meravigliosa.