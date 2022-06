Elodie lancia il nuovo trend per l’estate: sono di moda collane e bracciali col lucchetto Elodie è la protagonista dell’estate 2022 con il suo tormentone Tribale e sui social non può fare a meno di ringraziare tutti coloro che l’hanno aiutata a realizzarlo. Nelle ultime ore ne ha approfittato per sfoggiare degli audaci gioielli lock. Le sue collane col lucchetto riusciranno a diventare il must-have dell’estate?

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è l'artista più desiderata del momento: cantante talentuosa, icona di bellezza, fashion influencer e ora anche icona gay. Dopo aver lanciato il tormentone dell'estate intitolato Tribale, lo scorso weekend, al motto di "Sempre dalla parte giusta", è stata scelta come madrina del Roma Pride e ha lasciato tutti senza parole col suo minidress scintillante total pink. Ora sui social è tornata a parlare del video della nuova hit e, oltre a ringraziare il suo staff di make-up artist, ha anche sfoggiato degli originali gioielli lock. Le collane con il lucchetto riusciranno a diventare il must-have dell'estate?

Quanto costano le collane lucchetto di Elodie

Elodie è tornata sui social dopo il Roma Pride, lo ha fatto con un primo piano in cui appare meravigliosa in nero con un top incrociato dalla scollatura generosa e le treccine oversize legate in un mezzo raccolto, così da mettere in risalto l'effetto rasta. Al collo ha sfoggiato inoltre delle originali collane a catena, una argentata, l'altra gold, entrambe decorate con dei pendenti a forma di lucchetto.

Givenchy collezione Primavera/Estate 2022

Sono firmate Givenchy, fanno parte della collezione Primavera/Estate 2023 e sono decorate con l'iconico logo con le 4 G, il simbolo del brand. Quanto costano? Sono entrambe disponibili sul sito ufficiale della Maison e vengono vendute a 550 euro al pezzo.

Leggi anche I maxi bracciali per l'estate 2019

Collana Lock con lucchetto 4G di Givenchy

I gioielli luck sono il must dell'estate

Non è una novità che Elodie sia un'icona fashion capace di imporre mode e tendenze ma è negli ultimi tempi che sta dando il meglio di sé, soprattutto quando si parla di gioielli. Se nel video di Tribale ha spopolato tra collane con la croce e tanga col ciondolo tribale sul fondoschiena, ora ha puntato sui lucchetti. Che si tratti di collane o di bracciali, non importa, pare proprio che il must della prossima estate saranno i gioielli lock. Elisabetta Franchy, Givenchy, Barbara Biffoli: sono già diversi i brand che hanno lanciato sul mercato i loro "lucchetti", preannunciando il trend da seguire assolutamente nei prossimi mesi.