Elodie in versione “pulcino” con la maxi pelliccia gialla (e collant griffati da 250 euro) Impossibile passare inosservati con la sgargiante pelliccia di Elodie. Ha sfoggiato un look griffato dalla testa ai piedi per un appuntamento di lavoro.

Terminata l'intensa esperienza sanremese (che ha chiuso al nono posto col brano Due), Elodie si sta godendo ora il successo della docu-serie biografica Sento ancora la vertigine a lei dedicata. Si tratta di un viaggio nella vita della cantante, nella sua quotidianità lavorativa esplorata in tutta la sua normalità. L'artista è stata ospite di Linus a Radio Deejay proprio per presentare questo progetto targato Prime Video. È entrata negli studi radiofonici con un look coloratissimo (e griffato dalla testa ai piedi).

Elodie fan di pellicce e piume

Elodie è una fan del trend furry, un must di questo Autunno-Inverno. La moda di questa stagione impone infatti accessori e abiti "pelosi", i preferiti di celebrities e influencer. Spopolano soprattutto i morbidi teddy e le calde pellicce (ma anche le borsette effetto peluche). Sono proprio i cappotti il centro della tendenza, ogni Maison ha proposto la sua versione: corto o lungo, oversize o senza maniche, in montone o eco, colorato o in tinte neutre.

Proprio le pellicce sono state un must degli outfit sanremesi della cantante. Prima è stata la volta di quella da "cigno nero" sfoggiata per il debutto, poi di quella indossata durante la serata dei duetti. Ha invece scelto un abito coperto di piume rosa per l'intervista a Che tempo che fa. Ed ha puntato sulla pelliccia anche per l'impegno radiofonico milanese.

Il look da "pulcino" di Elodie

La cantante ha sicuramente azzardato, in fatto di colore, scegliendo qualcosa di sgargiante e luminoso: impossibile passare inosservata col suo outfit da pulcino! Lei stessa, condividendo le foto, ha inserito questa emoticon. Ha scelto un look firmato Valentino: e tra i commenti su Instagram spicca proprio quello di Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo.

Dietro l'outfit c'è come sempre c'è il nome di Lorenzo Posocco, lo stylist che cura l'immagine di Elodie ormai già da diverso tempo. La cantante ha indossato una pelliccia oversize giallo canarino. Sotto, ha puntato su una maxi felpa con cappuccio abbinata a collant con la stessa stampa: è l'inconfondibile logo della Maison.

I collant in toile costano sul sito ufficiale 250 euro. Per completare l'outfit griffato la 32enne ha scelto la borsa a spalla Locò (gialla anche questa) da 2100 euro e gli stivaletti Selene di The Attico, che costano 890 euro. Insomma, un pulcino decisamente trendy e alla moda.