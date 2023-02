Elodie a Che Tempo Che Fa dopo Sanremo: addio agli abiti dark, si esibisce coperta di piume rosa Elodie è stata tra gli ospiti della puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, dove si è esibite sulle note di Due. Ha detto addio agli abiti dark di Sanremo, ha preferito il rosa cipria con un abito ricoperto di piume.

A cura di Valeria Paglionico

È passata esattamente una settimana dal Festival di Sanremo che ha visto trionfare Marco Mengoni con il brano Due vite e ancora oggi si continua a parlare di tutto ciò che è accaduto sul palco dell'Ariston, dai duetti agli "scandali", primo tra tutti il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Elodie è stata tra i Big in gara e con la sue Due sta letteralmente scalando le classifiche. Non sorprende, dunque, che ieri sera sia stata tra gli ospiti più attesi di Che Tempo Che Fa, dove è tornata a esibirsi sulle note della canzone sanremese ma con uno stile tutto nuovo: ecco cosa ha indossato per la performance.

Elodie cambia stile dopo Sanremo

L'ultimo Sanremo di Elodie è stato all'insegna della sensualità e dello stile dark, ha spaziato tra maxi giacche piumate dal mood "cigno nero", sinuosi tubini dall'effetto vedo-non vedo e minidress che lasciavano l'intimo in mostra. Per la finale, invece, ha osato con pizzo e tagli cut-out sulla scollatura, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Il dettaglio che ha accomunato tutti i look del Festival? Non ha mai rinunciato al total black, abbinando i vestiti a degli audaci make-up in tinta con tanto di rossetto scurissimo sulle labbra. A Che Tempo Che Fa ha cambiato registro, distinguendosi per originalità in rosa cipria.

Valentino collezione Primavera/Estate 2023

Il look di Elodie a Che Tempo Che Fa

Per esibirsi ancora una volta sulle note di Due Elodie ha scelto un look appariscente, glamour e in pieno stile primaverile. Niente total black, ha preferito il rosa cipria con un lungo abito firmato Valentino, per la precisione un modello fasciante ricoperto di esuberanti piume con la gonna alla caviglia, le maniche lunghe e il girocollo. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté a contrasto in rosso di Casadei e degli orecchini di diamanti di Tiffany&Co., messi in risalto da uno chignon tiratissimo. Insomma, ancora una volta la cantante ha dato prova di non avere rivali in fatto di stile: è l'icona fashion italiana destinata a diventare un punto di riferimento a livello internazionale.