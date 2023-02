Elodie regina di stile a Sanremo: il dettaglio personalizzato nascosto nel tubino Elodie è la regina di stile della 73esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano Due. Durante una delle serate ha sfoggiato un sensuale tubino trasparente ma in quanti sanno che nascondeva un dettaglio personalizzato?

Elodie è tra le grandi protagoniste della 73esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa come Big in gara con il brano inedito Due. Fin dalla sua prima apparizione sul palcoscenico dell'Ariston ha dimostrato di essere una regina sensuale e glamour capace di stupire sempre il pubblico col suo stile iper femminile, sofisticato e super cool. Ha spaziato tra piume di struzzo, trasparenze, maxi cuissardes, mettendo sempre in risalto il suo animo provocante e un fascino innato e irresistibile Solo sui social, però ha rivelato un dettaglio molto particolare di uno dei suoi outfit: all'interno l'abito nascondeva una personalizzazione davvero unica.

Lo stile dark di Elodie a Sanremo

Non è la prima volta che Elodie partecipa a Sanremo, ha già calcato il palcoscenico dell'Ariston negli anni scorsi sia nei panni di Big che in quelli di co-conduttrice, dando prova di essere sempre impeccabile in tutte le versioni. Questa nuova esperienza al Festival, però, è all'insegna dello stile dark. Fin da quando ha partecipato a Sanremo Giovani ha puntato sul total black, spaziando tra completi di pelle dall'animo rock e sensuali pencil skirt. Il debutto sanremese è stato con la maxi giacca in stile ciglio nero, mentre nelle serate successive ha optato prima per un tubino trasparente, poi per dei maxi cuissardes griffati con tanto di occhiali da sole e rossetto coordinati (tutto in nero).

Elodie in The Attico

Elodie con l'abito personalizzato

Per la seconda esibizione, in particolare, è apparsa meravigliosa in un minidress strapless dalle trasparenze audaci, un modello realizzato appositamente per lei da The Attico, il brand dell'italianissima Gilda Ambrosio. Proprio quest'ultima sui social ha condiviso un dettaglio della creazione: all'interno del bustier steccato non c'era solo l'etichetta griffata ma anche il nome di Elodie ricamato a mano in caratteri corsivi. Insomma, la cantante conserverà per sempre un ricordo unico e personalizzato di questa ennesima esperienza sanremese nel suo armadio.