Elodie in arancio, Elisa in total denim: sul palco è sfida di stile a tema anni ’90 Elisa ha tenuto l’ultimo dei suoi concerti per l’Heroes Festival all’Arena di Verona e per l’occasione ha voluto al suo fianco Elodie. Per l’esclusiva esibizione di coppia le due hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, sfidandosi a colpi di look anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Gli ultimi giorni sono stati davvero speciali per Elisa: ha tenuto tre concerti all'Arena di Verona in occasione dell’Heroes Festival e per l'ennesima volta ha incantato tutti col suo talento e con i suoi acuti. Nella penultima "tappa" ha voluto al suo fianco delle amiche e colleghe, da Giorgia a Rochelle, anche se ad attirare le attenzioni dei media più di tutti è stata Elodie. Le due si sono esibite per la prima volta in coppia sulle note di Bagno a Mezzanotte e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile sfoggiato dei look in pieno mood anni '90.

Il look di jeans di Elisa

Dopo essere apparsa eterea in total white durante la sua recente esperienza sanremese, Elisa è tornata sul palco in una versione super glamour. Per la penultima delle tappe all'Arena di Verona ha seguito il trend del total denim ma lo ha declinato in un adorabile mood anni '90. Ha scelto un completo patchwork con crop top incrociato sul décolleté e pantaloni coordinati, per la precisione un modello palazzo a vita bassa con delle esuberanti frange sui lati. Per completare il tutto ha scelto un paio di anfibi bianchi con la suola carrarmato e un mezzo raccolto che le ha permesso di tenere il viso scoperto.

Elisa ed Elodie con Rochelle e Giorgia

Elodie con l'abito cut-out

Chi se non Elodie avrebbe potuto sfidare Elisa a colpi di stile? Dopo aver incantato il pubblico a Che Tempo che Fa in total black, per il ritorno sul palco ha preferito una nuance più primaverile, l'arancione. La cantante ha sfoggiato un lungo e sinuoso abito con dei tagli cut-out sui fianchi, la scollatura generosa che ha lasciato intravedere l'assenza di reggiseno e le maniche lunghe leggermente a pipistrello. Ha poi portato al collo una lunga collana col pendente a forma di chiave e non ha rinunciato alle treccine XXL. Insomma, Elodie ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un'indiscussa icona fashion: durante l'estate 2022 di sicuro continuerà a spopolare con i suoi look glamour sui palcoscenici più ambiti del nostro paese.