Elodie e Andrea Iannone in viaggio in coordinato: il loro amore è all’insegna dello stile dark Elodie e Andrea Iannone continuano a postare foto social insieme. Dopo Sanremo si sarebbero concessi un weekend romantico, immortalandosi in partenza in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è reduce da una nuova e fortunatissima esperienza sanremese, ha partecipato al Festival come Big con il brano Due e, dopo aver spopolato con degli outfit all'insegna della sensualità, ora si sta godendo il meritato successo. A stare al suo fianco in questo periodo di gioia non poteva che essere il nuovo fidanzato Andrea Iannone. I due hanno debuttato sui social proprio a Sanremo, nel backstage si erano lasciati immortalare fianco a fianco in un momento di tenerezza, ma ora è stata la cantante a condividere la sua prima foto di coppia su Instagram. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Si sono vestiti in coordinato.

Elodie e Andrea Iannone, weekend romantico dopo Sanremo

Andrea Iannone ed Elodie hanno cominciato a fare sul serio: sono usciti allo scoperto dopo aver vissuto a lungo la loro relazione in forma privata. Dopo essere stata paparazzata spesso in coppia tra le strade di Milano, nelle ultime ore la cantante ha condiviso il suo primo selfie in compagnia del motociclista, nel quale appare in viaggio al suo fianco. I due si trovano a bordo di un'auto che sembra essere sportiva, lui guida, lei è al posto passeggero, si tengono per mano e sono super rilassati. A rendere lo scatto ancora più adorabile sono state le loro scelte di stile in coordinato.

Elodie e Andrea Iannone in viaggio

I look di coppia sono total black

Sarà perché da qualche tempo a questa parte Elodie punta tutto sullo stile dark o perché semplicemente il nero è sempre la scelta giusta quando si vuole puntare sul sicuro, ma la cosa certa è che nello scatto di coppia i due appaiono entrambi in total black. Maglioncino con lo scollo a V per lui, top in maglia a costine leggermente trasparente per lei: la cantante e il motociclista sono rock e glamour. Naturalmente non poteva mancare il dettaglio iper sensuale. Elodie ha lasciato il reggiseno in vista, dando vita a un provocante effetto vedo-non vedo. I due si saranno concessi un weekend romantico post-Sanremo?