Andrea Iannone si rasa capelli e barba: nuovo look per l’album di coppia con Elodie Andrea Iannone ha cambiato look e a rivelarlo è stata la fidanzata Elodie. Nel primo album di coppia condiviso sui social il motociclista è apparso irriconoscibile con degli inediti capelli rasati.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie e Andrea Iannone sono la coppia più chiacchierata del momento e non solo perché lui le avrebbe regalato un'auto di lusso per il mesiversario. I due, che fino ad ora si erano sempre tenuti lontani dai riflettori, sono finalmente arrivati sui social con il loro primo album di coppia. Certo, di recente erano diventati protagonista di alcune Stories fianco a fianco, da quella realizzata nel backstage di Sanremo alla fuga romantica "in coordinato" per il weekend, ma solo nelle ultime ore la cantante ha voluto celebrare il suo nuovo amore con un post realizzato ad hoc. Il motociclista, in particolare, ha voluto dare il via a questa avventura con un look inedito.

Le foto di coppia di Elodie e Andrea Iannone

Se da un lato Elodie ha celebrato l'amore con Andrea con un outfit all'insegna della sensualità con sideboob e fianchi nudi, il motociclista ha preferito qualcosa di più sobrio. Al di là dei dolci selfie di coppia, è stato immortalato dalla compagna anche in un momento molto intimo: mentre è in bagno e si rasa. La cosa particolare è che ha rivelato un look decisamente diverso dal solito. I fan sono abituati a vederlo con i ricciolini che gli cadono sulla fronte e la barba incolta ma ora le cose sono cambiate: ci ha dato un taglio e si è rasato completamente.

Andrea Iannone con i capelli lunghi

Andrea Iannone debutta col nuovo look

Sarà perché per tornare in pista necessita di un hair look minimal o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è che Andrea Iannone si è rasato completamente. Ha tagliato sia i capelli che la barba a zero, apparendo quasi irriconoscibile sui social. Elodie è riuscita a rivelare tutta la sua innata bellezza fotografandolo a petto mentre rivoluziona la sua immagine allo specchio, il tutto completamente nudo con addominali e tatuaggi in vista. Certo, la foto è tagliata all'altezza dell'inguine, ma tanto è bastato per far impazzire le fan. Le due star insieme non sono forse adorabili?