Elodie compie 33 anni: per la festa al ristorante sceglie il look dark ma col bavaglino “goloso” Oggi è una giornata speciale per Elodie: la cantante compie 33 anni e non potrebbe essere più soddisfatta dei suoi innumerevoli traguardi professionali, dal trionfo…

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Elodie: la cantante compie 33 anni e non potrebbe essere più soddisfatta dei suoi innumerevoli traguardi professionali, dal trionfo a Sanremo al successo del nuovo album. Negli ultimi mesi ha anche ritrovato l'amore al fianco di Andrea Iannone, l'uomo che l'ha aiutata a lasciarsi alle spalle la storia ormai finita con Marracash. Per un compleanno tanto importante, dunque, non poteva che fare le cose in gran stile, anche se ha evitato il classico mega party scatenato. Elodie ha anticipato i festeggiamenti di qualche ora e allo scoccare della mezzanotte ha spento le candeline circondata da tutte le persone care, dalla mamma Claudia Marthe alla sorella Fey, fino ad arrivare alla cara amica Diletta Leotta e al fidanzato motociclista (con il quale ormai non si nasconde più).

Dove ha festeggiato Elodie

Per i 33 anni Elodie ha organizzato una cena Da Vittorio, uno dei ristoranti più prestigiosi della provincia di Bergamo, tristellato ed entrato nella guida Rossa Michelin. Non è la prima star ad avergli fatto visita, prima di lei tra le tavole imbandite del locale si erano già lasciate immortalare Chiara Ferragni, Paola Turani, Martina Colombari e molti altri.

Elodie con gli invitati alla sua festa di compleanno

La cantante, però, lo ha scelto per la festa di compleanno, cogliendo l'occasione per riunire la famiglia e le persone care. Naturalmente non ha rinunciato all'accessorio iconico diventato ormai il simbolo del locale: il bavaglino bianco decorato con la scritta gold “Oggi sono goloso” (che sul sito ufficiale del ristorante viene venduto a 35 euro).

Elodie e Andrea Iannone

Elodie in total black per il compleanno

Sul palco siamo abituati a vedere Elodie con sinuosi abiti da sera con lo spacco, minidress iper femminili e completi che mettono in risalto la sua silhouette impeccabile, nella vita privata però la cantante lascia spazio alla comodità.

Elodie e Diletta Leotta

Per il compleanno ha puntato tutto su un look casual ma dai dettagli trendy, anche se non ha rinunciato alla passione per il total black. Ha abbinato un paio di pantaloni oversize in nero a un body a maniche lunghe, con la zip sulla scollatura e dei cut-out sulle spalle, completando il tutto con un chiodo di pelle. Trucco smokey-eyes, coda di cavallo alta e tiratissima e rossetto nude marcato: Elodie si è ancora una volta riconfermata una regina dark.