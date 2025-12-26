Elodie a Natale con il kilt scozzese, quanto costa il look tartan per la cena in famiglia

Elodie ha celebrato il Natale in famiglia con la madre e la sorella, per l’occasione ha indossato un tailleur molto particolare ispirato ai kilt scozzesi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elodie ha trascorso il Natale 2025 con la madre Claudia Marthe, la sorella Fey e altri parenti ed amici. L’artista ha condiviso sui social alcuni momenti della festa, pubblicando su Instagram degli scatti in cui mostra il suo look natalizio e la location dell'evento. A giudicare dalle foto, gli invitati al cenone di Natale hanno dovuto rispettare un tema, indossando uno o più capi con la stampa natalizia più classica, ovvero il tartan, celebre pattern scozzese dalla trama a quadri incrociati, che nelle foto di Elodie ritorna anche sulle tovaglie e negli allestimenti della cena natalizia.

Il look natalizio di Elodie

Elodie per celebrare il Natale in famiglia ha indossato un tailleur coordinato di lana in fantasia tartan, sui toni del rosso, del rosa e dell'arancio firmato Vivienne Westwood. Il completo dalla stampa classica è reso più trendy e moderno da tagli asimmetrici e inconsueti, la giacca ad esempio ha orli tondeggianti e irregolari e una chiusura asimmetrica con bottoni posti lateralmente, mentre solo uno dei rever del mini blazer è coperto di velluto nero.

Elodie con completo Vivienne Westwood

Sotto la giacca spunta una mini gonna che mima le forme di un kilt scozzese trasformato in una college skirt, con pieghe e una cintura nera con cinghia laterale. La Nana Stormy Jacket, questo il nome del modello di giacca, costa sul sito del brand 1490 euro, mentre la gonna, la Nana Mini Kilt, è in vendita a 815 euro.

Elodie con la madre e la sorella

Per rendere l’outfit ancora più rock Elodie abbina un paio di biker boots in pelle, alti al ginocchio e dalla punta quadrata, con tacco basso, mentre illumina il look natalizio un collier in oro dai dettagli in diamanti. Per l’hairstyle la cantante sceglie un’acconciatura semplice ed essenziale, con capelli morbidi a onda che cadono sciolti sulle spalle e maxi ciuffi laterali. A impreziosire la chioma nelle foto appare poi un divertente cerchietto natalizio con campanelli metallici colorati.