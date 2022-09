Elisabetta Gregoraci torna a lavoro: il look post vacanze con le ciabatte griffate da quasi 500 euro Elisabetta Gregoraci è tornata a lavorare, nelle ultime ore è volata in Calabria per un servizio fotografico e sui social ha mostrato il suo nuovo look casual post vacanze. Sapete quanto valgono i suoi accessori griffati?

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci ha ormai messo fine alle lunghissime vacanze estive e, come quasi tutti i "comuni mortali", è tornata a lavorare. Utilizza regolarmente i social per mantenere un contatto diretto con i fan ed è proprio sul suo profilo personale che non esita a documentare i numerosi impegni quotidiani, dalle giornate passate in famiglia al primo giorno di scuola del figlio Nathan, fino ad arrivare ai progetti professionali a cui si sta dedicando. Nelle ultime ore, dopo essere diventata protagonista di una gaffe a causa di un errore di battitura nella didascalia di un post, è tornata nella sua terra natale, la Calabria, per un esclusivo shooting. Il look post vacanze non poteva che essere all'insegna delle griffe: ecco quanto valgono gli accessori che ha indossato.

Elisabetta Gregoraci mostra gli addominali

Per Elisabetta Gregoraci le vacanze potranno pure essere finite ma non per questo rinuncia alla sua passione per la moda. Certo, nella quotidianità lascia nell'armadio tacchi a spillo e abiti da sera con maxi spacchi e scollature profonde, ma non riesce a fare a meno degli accessori griffati. In una Stories postata su Instagram, nella quale si è mostrata poco prima di andare a lavoro con tanto di didascalia "Altro giorno di corsa", si è scattata un selfie in una insolita versione casual. Ha abbinato un paio di pantaloni baggy a vita bassa in total white a un crop top a righe di Celine, un modello con l'elastico logato che sul sito ufficiale viene venduto a 490 euro. Così facendo, ha lasciato in vista gli addominali scolpiti, dando prova del fatto che gli "strappi alla regola" dell'estate non hanno intaccato assolutamente la sua forma fisica.

Il top Celine

Quanto costano le ciabatte bianche di Elisabetta Gregoraci

Per completare il tutto la showgirl di origini calabresi ha puntato su un paio di calzature comodissime ma allo stesso tempo trendy: le ciabatte di gomma in pieno stile anni '90. Per la precisione ha scelto un modello bianco di Prada (sul sito ufficiale vengono chiamati sandali slider, hanno il logo triangolo stampato ton-sur-ton in rilievo e vengono venduti al prezzo di 410 euro. Elisabetta ha poi lasciato i capelli sciolti e ondulati, mettendo così in risalto sia le lunghezze che il nuovo colore (qualche giorno fa ha fatto la tintura da sola a casa). Insomma, la Gregoraci è prontissima per dare il via a una nuova stagione lavorativa e di certo riserverà moltissime sorprese ai fan nei prossimi mesi.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci in giallo a Capri: il look griffato per la serata in discoteca col figlio Nathan