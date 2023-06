Elisabetta Gregoraci con bikini e caftano a fiori: il look balneare coordinato costa quasi 1500 euro Il look balneare di tendenza quest’estate è all’insegna del coordinato. Come Elisabetta Gregoraci: bikini e caftano abbinati in stampa floreale per la showgirl.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Anjuna

D'estate il costume si abbina al caftano. Lo spunto arriva dritto da Elisabetta Gregoraci, che per i primi look balneari di questa estate ha scelto due completi coordinati. L'idea è da copiare e c'è da aspettarsi che verrà riproposta su tutte le spiagge.

I trend dell'estate in spiaggia

Si comincia a respirare aria d'estate e dunque si è già alle prese con l'organizzazione di viaggi e vacanze. Cosa mettere in valigia? Il costume è d'obbligo per una fuga al mare. Intero o due pezzi, monocromatico o a fantasia, sulle spiagge se ne vedono di tutti i colori e di tutti i modelli. L'importante è scegliere ciò che fa sentire a proprio agio, più che seguire le tendenze, perché non esiste alcuna prova costume da superare per potersi godere il sole e il mare. Al momento, stando alle proposte delle celebrities, le tendenze più gettonate sembrano essere il costume monospalla (molto amato da Alba Parietti) , l'estetica Barbiecore (dunque un'esplosione di rosa e fucsia come per Paola Di Benedetto) e l'intramontabile nude che si mimetizza con la pelle (il preferito di Elodie).

L'estate di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha dato il via alla stagione balneare. Al momento si sta godendo un po' di vacanza, in attesa di riprendere in mano gli impegni di lavoro. Per lei sta per cominciare un periodo denso di appuntamenti, ma entusiasmante, perché è qualcosa che ama molto fare: la showgirl è stata infatti confermata alla conduzione di Battiti Live con Alan Palmieri. Sarà dunque prima a Bari per tre appuntamenti: mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25 giugno. Poi si sposterà a Gallipoli per il gran finale: venerdì 7 e domenica 9 luglio. Il programma sarà trasmesso su Italia 1 a partire dal 4 luglio.

in foto: bikini Anjuna

I due trendy look balneari di Elisabetta Gregoraci hanno qualcosa in comune: sono dei set coordinati. Dopo quello griffato (firmato Versace da quasi 2000 euro) è la volta di un abbinamento all'insegna della fantasia floreale. La showgirl ha sfoggiato nelle Instagram Stories (in cui ha appunto annunciato l'avvicinarsi di Battiti love) un due pezzi a base bianca con fiorellini colorati: è composto da reggiseno a fascia con cerchio centrale e tanga coi laccetti. Costa 345 euro.

in foto: caftano Anjuna

Per rendere l'outfit più chic, ha aggiunto un caftano colorato di seta che riprende la fantasia floreale del bikini, lungo fino alle caviglie, con maniche ampie e scollo a V. Costa 1074 euro. I due capi fanno parte della nuova collezione del brand, un marchio Made in Italy disegnato da Emanuela Corvo. Con quali altri look alla moda Elisabetta Gregoraci stupirà questa estate?