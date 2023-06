Elisabetta Gregoraci abbina costume e caftano: il completo griffato costa quasi 2000 euro Week end a Saint Tropez per Elisabetta Gregoraci, che ha sfoggiato un completo firmato Versace composto da costume intero e caftano.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Versace

L'estate di Elisabetta Gregoraci è a tutto colore. La showgirl ultimamente è stata parecchio in viaggio, sia per lavoro che per impegni personali. È stata a Cannes per una festa a cui ha partecipato assieme all'ex marito Flavio Briatore, poi si è recata a Monaco in occasione del Gran Premio, infine è stata la volta di una toccata e fuga in Calabria, dove ha approfittato degli appuntamenti professionali per fare visita anche agli amati nonni. Nel fine settimana si è concessa un meritato riposo sotto il sole di Saint Tropez, dove ha sfoggiato un completo griffato coloratissimo.

Elisabetta Gregoraci in Versace

Quanto costa il look balneare di Elisabetta Gregoraci

Questa estate il costume si abbina al caftano. E il trend arriva dritto da Elisabetta Gregoraci, che nel suo anticipo di vacanze ha fatto una proposta che sarà con ogni probabilità copiatissima nei mesi a venire, sulle spiagge. La showgirl è una fan dei bikini e ha già avuto modo di metterne in valigia diversi, ben prima dell'arrivo del caldo. Ha infatti inaugurato il 2023 proprio all'insegna dei look balneari, durante una vacanza tra Dubai e Kenya in cui ha sfoggiato due pezzi alla moda, preferendo modelli con dettagli cut-out e micro.

Elisabetta Gregoraci in Versace

Poi di recente è stata in Egitto, per motivi di lavoro e ne ha approfittato per sfoggiare un look balneare vitaminico, allineandosi alla tendenza del momento, che vede in prima fila le nuance accese e fluo, un must del suo guardaroba fashion. Nel weekend la 43enne si è goduta il sole e il mare di Saint Tropez a bordo di una yacht, immortalando alcuni momenti della vacanza di relax in compagnia del figlio, Nathan Falco Briatore.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci col completo fluo: il look giallo neon costa oltre 3000 euro

in foto: costume Versace

Impossibile non notare il trendy completo che ha indossato in barca. Si tratta di due capi firmati Versace, con stampa Heritage Butterflies and Ladybugs e dettagli color oro che conferiscono un prezioso tocco di glamour. Il costume intero ha le spalline larghe, con scollo quadrato e scollatura posteriore: il logo della Casa di moda è riportato frontalmente. Costa sul sito ufficiale della Maison 495 euro. Lo ha abbinato a un copricostume lungo con bottoni nella stessa iconica fantasia, anche in questo caso con logo centrale in vista. Costa 1295 euro. Il prezzo totale corrisponde a 1790 euro.