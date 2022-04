Elisabetta Gregoraci a pois per Pasqua: il suo abito bon-ton costa quasi 3mila euro Elisabetta Gregoraci ha documentato la sua Pasqua sui social, rivelando anche il look sfoggiato per l’occasione. Ha puntato tutto su un polka dress, ovvero il classico vestito a pois, distinguendosi per eleganza e originalità.

A cura di Valeria Paglionico

La Pasqua è appena passata ma sui social le star continuano a documentare le loro giornate passate tra relax e impegni familiari. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Elisabetta Gregoraci, rimasta a Monaco per trascorrere le feste in compagnia del figlio Nathan Falco e delle persone care. Al motto di "Buona Pasqua che sia una Resurrezione di pace e serenità per tutti, vi abbraccio con l’ affetto di sempre", si è lasciata immortalare con un maxi uovo personalizzato tra le mani. Per l'occasione non ha rinunciato al glamour e al lusso e ha sfoggiato un adorabile polka dress perfetto per la primavera.

Elisabetta Gregoraci col polka dress per la primavera

Quale migliore occasione di Pasqua per cominciare a indossare i primi look primaverili, quelli dall'animo fresco, sbarazzino e trendy? È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci, che su Instagram non ha esitato a lasciarsi fotografare super glamour sullo sfondo dello splendido lungomare del Principato di Monaco. La showgirl di origini calabresi ha seguito il trend del polka dress, ovvero dell'abito a pois, una fantasia dall'eleganza senza tempo ma allo stesso tempo originale, un vero e proprio evergreen della bella stagione.

L’abito Dolce&Gabbana

Chi ha firmato l'abito a pois di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto su un abito chemisier firmato Dolce&Gabanna, un modello a fondo nero decorato con i pois bianchi, caratterizzato da una fila di bottoni di perla logati sul davanti, una gonna a pieghe lunga fin sotto al ginocchio e un bustier a maniche lunghe con un fiocco dall'animo bon-ton intorno al collo. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.250 euro. Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di occhiali scuri Ray-Ban, degli orecchini pendenti con le perle di Dior e gli immancabili bracciali preziosi in oro bianco e diamanti. In quante prenderanno ispirazione dal look a pois della Gregoraci per le giornate soleggiate della bella stagione?