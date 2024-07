Elisabetta del Belgio si prepara al trono: cosa farà la principessa dopo la laurea a Oxford

video suggerito

Le ferie estive si avvicinano ma le Royal Family di tutta Europa continuano a essere impegnatissime con una serie di appuntamenti pubblici ed eventi ufficiali. La principessa Elisabetta del Belgio, ad esempio, figlia del re Filippo e della moglie Mathilde, qualche giorno fa ha raggiunto un importante traguardo: si è laureata in Storia e Politica all'Università di Oxford e ora sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Cosa farà a partire dal prossimo autunno?

In cosa si è laureata Elisabetta del Belgio

La principessa Elisabetta del Belgio ha conseguito la laurea triennale in Storia e Politica al Lincoln College dell'Università di Oxford, la cerimonia si è svolta qualche giorno fa allo storico Sheldonian Theatre, luogo che storicamente ha visto laurearsi ben 50 premi Nobel e numerosi personaggi di spicco come Bill Clinton, Nelson Mandela, Indira Gandhi. Per l'occasione ha indossato camicia bianca, cravatta a nastro, gonna nera, calze velate e tacchi a spillo, il tutto abbinato ai classici accessori da laureato, la toga e il tocco. Sui profili social della Royal Family sono state condivise le foto dell'evento, dove la principessa è apparsa con la tesi tra le mani accanto ai genitori e ai tre fratelli Emanuele, Eleonora e Gabriele, tutti sorridenti e fieri del traguardo.

Cosa farà Elisabetta del Belgio dopo la laurea

Cosa c'è ora nel futuro di Elisabetta del Belgio? Sa bene che un giorno diventerà regina del suo paese ed è per questo sta facendo di tutto per prepararsi al meglio. Sebbene al momento si sia meritata qualche mese di pausa per le vacanze estive, a partire dal prossimo autunno volerà negli Stati Uniti per continuare a studiare. Nei mesi scorsi ha sostenuto e superato i test di ingresso previsti dall'Università di Harvard, iscrivendosi a un master biennale in Politiche Pubbliche. La principessa è stata anche selezionata per partecipare al Fulbright, un programma di scambio educativo internazionale proposto dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che opera in più di 160 paesi. Insomma, Elisabetta sa bene che essere regina non sarà una passeggiata ed è per questo che vuole arrivare prontissima al suo gran giorno.