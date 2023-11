Elisabetta Canalis sfida il freddo con la tuta di pizzo trasparente e l’intimo in vista Elisabetta Canalis non teme il freddo autunnale: ha indossato una jumpsuit effetto vedo non vedo in pizzo floreale.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis, dopo il divorzio col marito Brian Perry, ha continuato a vivere a Los Angeles. Qui però ha acquistato una nuova casa e sono in corso i lavori di ristrutturazione, per renderla esattamente a quella dei suoi sogni, a come l'ha sempre immaginata. Proprio da Los Angeles arrivano i nuovi scatti della showgirl, volto amatissimo e icona fashion, sempre capace di stupire con look sexy e femminili di tendenza: proprio come l'ultimo proposto sui social a fan e follower.

Elisabetta Canalis in jumpsuit e cappotto

Il successo della jumpsuit non accenna a placarsi: resta questo il capo must have nell'armadio delle celebrities. Da mesi ormai si susseguono proposte di outfit che hanno questa tutina come capo base. La amano tutti: Chiara Ferragni e sua sorella Valentina, Annalisa, Elodie, Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi. Tutte loro l'hanno sfoggiata più volte, ma in versioni diverse. Dal total black alle nuance accese, dai recami ai dettagli cut-out, da quelle effetto vedo-non vedo a quelle con maxi scollatura: tantissimi i modelli.

A fare la differenza, ovviamente, è anche l'abbinamento: un blazer oversize, un cappotto, dei cuissard oppure un paio di sandali col tacco. Tra le tendenze moda dell'autunno 2023 c'è il maxi cappotto, che essendo di per sé voluminoso dà il massimo se abbinato a capi dalla silhouette opposta, come tubini aderenti, pantaloni skinny e jumpsuit attillate. Elisabetta Canalis ha puntato proprio su questa combinazione, ovviamente in chiave estremamente sexy, ma ha proposto anche un abbinamento jumpsuit-chiodo di pelle più rock.

Quanto costa la tutina di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis non teme il freddo autunnale. Dopo il maglione crop con la pancia scoperta (e portato senza reggiseno) è la volta di una nuova proposta che sfida le basse temperature. La showgirl ha puntato su una jumpsuit collant firmata Calzedonia, brand di cui è amica di vecchia data. È un modello total black interamente realizzato in pizzo floreale, con maniche lunghe, dettaglio cut out sullo scollatura anteriore e profonda scollatura rotonda posteriore. Costa sul sito ufficiale del marchio 29,95 euro. Il capo è interamente trasparente e l'effetto vedo-non vedo lascia l'intimo in vista, rigorosamente nero.