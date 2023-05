Elettra Lamborghini a Disneyland Paris è casual col k-way griffato: cosa c’è stampato sul suo cappello Elettra Lamborghini è volata a Disneyland Paris a pochi giorni dal lancio del suo nuovo album e ne ha approfittato per lasciare spazio alla comodità. Ecco il nuovo look casual ma dai dettagli griffati e originali.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: oltre a godersi il matrimonio con Afrojack tra viaggi in giro per il mondo e regali di lusso, ha anche deciso di tornare a fare musica. Il prossimo 2 giugno lancerà il suo nuovo album Elettraton, accompagnerà l'evento a un tour firma copie e a una serie di concerti in giro per l'Italia. Se nelle scorse settimane si era data ai preparativi tra allenamenti super intensi e twerking col corpo di ballo, ora si è concessa un po' di relax. È volata a Disneyland Paris e ne ha approfittato per lasciare spazio al casual.

Elettra Lamborghini in versione comoda

Nelle ultime ore Elettra Lamborghini si è lasciata immortalare sullo sfondo dell'iconico castello delle fiabe di Disneyland Paris e lo ha fatto in una insolita versione casual. Niente tacchi, maxi scollature e abiti seconda pelle, ha preferito puntare sulla comodità con un paio di leggings neri e una t-shirt bordeaux portata senza reggiseno (che lasciava intravedere la forma dei piercing ai capezzoli). A completare il tutto non poteva mancare un dettaglio griffato: un k-way firmato Fendi, un modello reversibile dalla linea cropped con cappuccio, decorato all-over con l'iconico motivo FF.

Il look casual di Elettra Lamborghini

Il nuovo cappello di Elettra Lamborghini

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni è stato l'accessorio con cui Elettra ha completato il look. Da sempre molto ironica e simpatica, anche questa volta si è distinta per il suo animo irriverente: ha infatti sfoggiato un cappello con la visiera in total black ma decorato con un water ricamato con del cotone bianco proprio al centro della testa. Il motivo per cui lo ha fatto non è chiaro ma probabilmente si tratta solo di una trovata originale e divertente. In quanti vantano la stessa ironia della cantante nella loro vita?

