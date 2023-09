È morto Giovanni Roncato, re della valigia all’italiana Il fondatore di Valigeria Roncato, storica azienda fondata 50 anni fa, si è spento all’età di 81 in un comune della provincia di Padova.

A cura di Arianna Colzi

Giovanni Roncato con i quattro figli

Lutto nel mondo del Made in Italy. È scomparso a 81 anni Giovanni Roncato, fondatore di Valigeria Roncato, il maggior produttore mondiale di valigette 24 ore. Imprenditore e innovatore, Roncato ha unito la qualità del prodotto con l'innovazione: è stato infatti uno dei primi ad introdurre nella propria azienda la catena di montaggio.

Il re della valigia all'italiana è morto a 81 anni

Giovanni Roncato è scomparso nelle scorse ore all'ospedale di Camposampiero, provincia di Padova: lo hanno annunciato i quattro figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico e la moglie Loredana. Roncato, che aveva fondato la sua Valigeria Roncato Spa cinquant'anni fa, nel 1973, era nato nel 1942 a Campodàrsego, un comune sempre in provincia di Padova. Figlio di Palmira e Antonio, eredita dal padre la passione per la valigeria, settore in cui Antonio Roncato lavorava già a partire dagli anni '40.

In una nota, i figli e tutta la famiglia hanno voluto ringraziare e ricordare così il padre:

