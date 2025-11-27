È morta Pam Hogg, addio alla stilista punk rock che ha vestito Rihanna e Lady Gaga

È morta a 66 anni Pam Hogg, la stilista scozzese dall’animo ribelle e visionario, famosa per il suo stile punk rock. Aveva 66 anni e, come dichiarato dalla famiglia, si è spensa in un hospice circondata dalle persone care.

È morta Pam Hogg, la stilista scozzese dall'animo ribelle e visionario, famosa per il suo stile punk rock amatissimo da star del calibro di Rihanna, Lady Gaga e Kate Moss. Aveva 66 anni e, come dichiarato dalla famiglia, si è spenta allo St Joseph's Hospice di Hackney circondata dalle persone care (ma non è stato specificato il motivo del decesso). Nella dichiarazione si legge: "Lo spirito creativo e il lavoro di Pamela hanno toccato la vita di persone di ogni età. Lascia una magnifica eredità che continuerà a ispirare, portare gioia e sfidarci a vivere oltre i confini delle convenzioni". Spesso paragonata a Vivienne Westwood per l'estetica sopra le righe, divenne iconica con i suoi look futuristici, le sue acconciature audaci e i suoi accessori eccentrici. Ora il mondo della moda non può fare a meno di piangerla, ricordandola per sempre come una designer unica nel suo genere.

Pam Hogg, la stilista visionaria che disse no all'industria mainstream

Nata nel 1959 a Paisley, vicino a Glasgow, in Scozia, Pam Hogg mostrò fin da giovanissima una naturale propensione per l'arte e la creatività. Dopo aver completato gli studi di Fine Art and Printed Textiles presso la Glasgow School of Art, ottenne diversi riconoscimenti come la Newbury Medal of Distinction, la Frank Warner Memorial Medal, la Leverhulme Scholarship e la Royal Society of Arts Bursary.

Vivienne Westwood e Pam Hogg

Successivamente conseguì un Master of Arts presso il Royal College of Art di Londra. Appassionata non solo di moda ma anche di musica, raggiunse un discreto successo con diverse band da lei fondate. La svolta arrivò nel 1981 quando lanciò le sue prime collezioni di abiti (che non volle mai "svendere" all'industria mainstream), che le permisero di affermarsi come una delle più talentuose designer emergenti di Londra.

Una delle creazioni di Pam Hogg

Le star che furono vestite da Pam Hogg

Agli inizi degli anni 2000 Pam Hogg espose diverse volte le sue creazioni in mostre itineranti, ritrovando i suoi abiti accanto a opere di Yoko Ono, Leigh Bowery, Andy Warhol e Kraftwerk. A renderla nota furono non solo le sfilate provocatorie alla London Fashion Week ma soprattutto le star internazionali che vestì.

Kylie Minogue in Pam Hogg

La prima fu Kylie Minogue con la tuta da gatto nera con le borchie metalliche indossata nel video 2 Hearts, poi a seguirla furono poi celebrities del calibro di Lady Gaga, Kelly Rowland, Tyra Banks, Lilly Allen, Rihanna e addirittura Björk. Nel febbraio 2011, inoltre, Alison Mosshart ottenne il premio di donna più hot con indosso una sua pelliccia, mentre Kate Moss partecipò agli NME Awards con un suo abito total black. Insomma, Pam Hogg non è stata una semplice stilista: verrà ricordata per sempre come un'artista della moda, una visionaria che ha avvicinato lo stile punk rock alla pop culture.