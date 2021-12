Dua Lipa rilancia gli scoubidou: il ritorno degli intrecci colorati di quando eravamo piccoli Dua Lipa sta trascorrendo le festività al caldo e, tra un tuffo in piscina e l’altro: ha scoperto un nuovo hobby, l’ossessione di ogni adolescente negli anni 2000.

A cura di Beatrice Manca

Dua Lipa ha deciso di chiudere il 2021 in perfetto relax e passare le festività al caldo, prendendo il sole in un bikini verde fluo e passeggiando tra le palme con gonne di seta e accessori Prada. Dopo un anno di successi e sfide professionali, la popstar finalmente si rilassa a bordo piscina, leggendo un libro e dedicandosi a una "nuova" passione: gli scoubidou (o scooby-doo) i braccialini intrecciati fatti da fili di plastica colorati che ci facevano impazzire quando eravamo piccoli.

Dua Lipa passa il tempo con gli scoubidou

La popstar ha condiviso sui social alcuni scatti delle sue vacanze tropicali, in cui sfoggia outfit griffati e una manicure "spaziale" color argento, con applicazioni in rilievo. Ma a incuriosire i fan è stato uno scatto in cui Dua Lipa è alle prese con dei fili colorati lilla e rosa. Chi va per i trenta (e oltre) lo avrà riconosciuto: è lo scoubidou, o scooby-doo, l'arte di intrecciare fili colorati di plastica per creare bracciali o portachiavi. Anche se il nome suona come il cane Scooby Doo, protagonista dell'omonimo cartone animato, le due cose non sono collegate.

Dua Lipa intreccia gli scoubidou

Il ritorno dei trend anni Duemila

Moltissimi trend degli anni Novanta e Duemila sono tornati alla ribalta, sia nel campo della moda che dei gadget: qualche anno fa è riapparso perfino il leggendario Tamagotchi in una versione riaggiornata. Le passerelle della Primavera/Estate 2022 hanno decretato il definitivo ritorno degli anni Duemila tra minigonne, vita bassa e applicazioni in strass. Chi era adolescente in quel periodo si ricorda sicuramente i cellulari a conchiglia e le tute Juicy Couture, e forse avrà passato i pomeriggi proprio a creare i famosi braccialetti colorati. Scommettiamo che il nuovo tormentone dell'estate 2022 sarà lo scoubidou rilanciato da Dua Lipa?