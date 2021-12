Don’t look up, da Leonardo Di Caprio a Jennifer Lawrence: la trasformazione degli attori nel film “Don’t look up” è il film che sta spopolando spopolando su Netflix e, al di là della storia apocalittica raccontata, ad attirare le attenzioni del pubblico è il suo cast stellare. Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Maryl Streep: ecco l’incredibile trasformazione dei divi sul maxi schermo.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lawrence

Il 24 dicembre 2021 è arrivato su Netflix Don’t Look Up, uno dei film più attesi dell'anno che vanta un cast stellare e delle location spettacolari. Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ariana Grande, Timothée Chalamet: questi sono solo alcuni dei divi che sono tra i protagonisti della storia apocalittica diretta da Adam McKay. Al di là della storia dei due astronomi che provano ad avvertire il mondo di un imminente impatto della Terra con una cometa che distruggerà tutto, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata l'incredibile trasformazione subita dagli attori sul set: ecco come sono cambiati rispetto alla vita reale.

Leonardo Di Caprio

Jennifer Lawrence con i capelli rossi e la frangia

Jennifer Lawrence è una delle grandi protagoniste di Don't look up, film in cui ricopre i panni della dottoressa Kate Dibiasky al fianco di Leonardo Di Caprio (alias Randall Mindy). Tutti la ricordano sul red carpet della prima in versione principessa con uno splendido pancione in vista, ma oggi la ritroviamo sul grande schermo radicalmente cambiata.

Maryl Streep

Capelli rossi extra lisci, frangia e piercing al naso: se non fosse per lo sguardo profondo che da sempre la contraddistingue, l'attrice potrebbe essere tranquillamente scambiate per un'altra persona. Di Caprio, invece, non è apparso trasformato in modo drastico, ha semplicemente aggiunto gli occhiali da vista, la fila laterale e un pizzetto più marcato al suo look.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet e Ariana Grande, come sono cambiati per Don't look up

L'altra grande diva del film Don't look up è Meryl Streep, alias la Presidente degli Stati Uniti Janie Orlean, una donna elegante preoccupata di più di calcoli elettorali che della presunta catastrofe alle porte. Così come nella vita reale, è iper raffinata, l'unico dettaglio che la differenzia al cinema è la piega con i boccoli in pieno stile bambola. Tra i più giovani del cast ci sono Timothée Chalamet e Ariana Grande, entrambi apparsi molto cambiati rispetto al solito: l'attore rivelazione del 2021 nel film porta i capelli lunghi e il cappellino, mentre la cantante sfoggia un'insolita chioma scura, anche se non ha rinunciato alle codine. Riproporranno questi nuovi look anche nella vita reale prima o poi?