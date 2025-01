video suggerito

Diletta Leotta a New York: maxi spacco e strascico per la presentazione del trofeo del Mondiale per club Diletta Leotta ha partecipato a New York all’evento di presentazione del trofeo del Mondiale per club, che si terrà in estate negli Stati Uniti: per il red carpet ha scelto un look chic con abito da 3200 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Diletta Leotta è partita per New York dove è stato presentato il trofeo del prossimo Mondiale per club, che si terrà negli Stati Uniti la prossima estate. Per la conduttrice si susseguono gli impegni sui campi da calcio, tra il derby di Torino e altri big match della nostra serie A. Nel frattempo il marito, il portiere Loris Karius, ha trovato una squadra dopo sei mesi di stop: ha firmato con lo Shalke 04, trasferendosi per questo lontano da Milano, in Germania. Dopo l'evento che si è tenuto a Times Square, organizzato da DAZN, emittente tv della quale Leotta è volto ormai da diversi anni, la conduttrice ha calcato il red carpet per la presentazione del trofeo da Tiffany & Co. a New York.

Il look di Diletta Leotta alla presentazione del trofeo del Mondiale per club

Per l'evento a New York, Diletta Leotta sceglie una mise elegantissima total black. La conduttrice ha curato lo styling insieme a Nicolò Grossi, suo stylist di fiducia, scegliendo un vestito asimmetrico monospalla nero che lasciava appunto una spalla interamente scoperta.

Diletta Leotta a New York

La silhouette asimmetrica dell'abito prevede anche che il look abbia una doppia anima: per metà mini dress, per l'altra lungo vestito da sera con strascico. L'abito è una creazione di Demna, Direttore Creativo di Balenciaga, viene venduto sul diversi e-commerce a 3200 euro.

Diletta Leotta in Balenciaga

L'outfit è completato da gioielli Tiffany & Co., indossati da Diletta Leotta anche in onore della venue che ospitava l'evento di presentazione del trofeo. Durante la serata, la conduttrice ha intervistato il cantante Robbie Williams, oltre a incontrare tante altre stelle del mondo del calcio. Per questo ha completato il look super chic indossando un paio di décolléte dal tacco vertiginoso firmate Casadei.

Diletta Leotta