Demi Moore alla vigilia dei 60 anni: indossa l’impermeabile fluo a gambe nude Demi Moore compirà 60 anni tra tre settimane circa ma non sembra sentire affatto il peso del tempo che passa. Lo ha dimostrato di recente in un selfie social in cui ha lasciato le gambe in mostra.

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 11 novembre Demi Moore compirà 60 anni ma, nonostante ciò, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Per lei il tempo sembra essersi fermato almeno a 30 anni fa e non sorprende che riesca a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani, che non possono fare a meno di chiedersi quale sia il suo segreto. Dopo aver dato il via all'autunno in costume da bagno qualche tempo fa, di recente è tornata a lasciare senza fiato i fan con la sua sensualità. Alla vigilia del compleanno, la diva ha infatti messo in mostra le gambe lunghe e toniche, dando prova del fatto di non temere affatto l'età che avanza.

Demi Moore con l'impermeabile fluo

Demi Moore ama provocare i fan ed è tornata a farlo alla vigilia dei 60 anni. Nelle ultime ore si è scattata un selfie nello specchio di casa con indosso un impermeabile arancione fluo. Si tratta di un modello corto col cappuccio della collezione Glenda Bailey x Peruvian Connection (realizzata da una sua amica designer), lei lo ha portato sbottonato e col capo coperto, mettendo in risalto gli occhi chiari e i lunghissimi capelli mori. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nello scatto in cui si è immortalata a figura intera ha lasciato le gambe nude, reinterpretando l'iconico capo anti-pioggia in chiave iper sensuale.

Demi Moore in Glenda Bailey x Peruvian Connection

Demi Moore, icona di bellezza senza tempo

Il dettaglio che balza subito all'occhio negli scatti postati da Demi è la sua incredibile forma fisica: alla soglia dei 60 vanta gambe toniche e snelle e sedere muscoloso. Del resto, per tutta l'estate ha allietato i fan con i suoi micro bikini e con i suoi costumi sgambatissimi, dunque per loro non è una novità vederla in una versione tanto provocante. In quanti vorrebbero superare gli anta con un fisico tanto sodo? L'unica cosa certa al momento è che la Moore sembra aver scoperto la ricetta segreta dell'elisir di eterna giovinezza e di sicuro durante il suo prossimo compleanno riuscirà ancora a lasciare il pubblico senza fiato.